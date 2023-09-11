Олег ФЕДОРЧУК: «В Милане очень многое будет зависеть от решений Реброва»

12 сентября в Милане национальная сборная Украины по футболу проведет очередной поединок отбора на Евро-2024 – с Италией.

Известный в прошлом футболист и тренер, а ныне авторитетный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua прокомментировал противостояние наших ребят во Вроцлаве с англичанами (1:1) и поделился своими ожиданиями от завтрашнего поединка в Милане:

– Прежде всего, отдам должное главному тренеру национальной сборной Украины Сергею Реброву и его помощникам, а рулевой, кстати, не скрывает, что очень прислушивается к их советам. Во Вроцлаве не стали выдумывать, как говорится, велосипед, а выбрали единственно правильный план на поединок. Да, игра вторым номером многим не нравится за свой рационализм, однако она часто помогает достигать положительного результата в баталиях с более именитым и квалифицированным оппонентом. Только не надо от этого комплексовать, потому что даже чемпионы мира – аргентинцы далеко не всегда действуют с открытым забралом, делая ставку на контроль мяча.

Во-вторых, сосредоточившись на обороне надо быть уверенным в безгрешности защитников. И во Вроцлаве те оправдали надежды Реброва за исключением эпизода в конце первого тайма, когда Миколенко упустил отключение Уокера. Третий фактор, который позволил оказать достойное сопротивление британцам - функциональная подготовка футболистов. Чувствовалось, что тренерский штаб качественно поработал над физическими кондициями подопечных, что помогало им терпеть и не терять выносливости под прессингом британцев. Ну и, наконец, еще в свое время легендарный Валерий Лобановский любил повторять, что для фарта в команде должен быть один рыжий. А в нашей сборной их аж два. И именно при активном участии Конопли и Цыганкова не только удалось открыть счет, но и нейтрализовать грозных визави, действовавших на их фланге. Ну и считаю, что своим присутствием они способствовали тому, что Фортуна во Вроцлаве была на стороне украинцев.

– И все же, ничейный счет противостояния во Вроцлаве по игре?

– Если брать во внимание голевые моменты, то, конечно, ближе к победе были англичане. Но, как говорят, по духу противостояния, «режиссуре» игры, когда каждый из украинцев четко выполнял свою роль, то они заслужили на очко в матче с топ-сборной Европы.

– 12 сентября подопечным Сергея Реброва предстоит еще одно противостояние с топ-соперником – итальянцами. Интерес к этому поединку подогревает то, что на прошлой неделе итальянцы неожиданно потеряли очки в матче с Северной Македонией и борьба за вторую путевку на Евро-2024 сразу же заметно обострилась.

– Как во Вроцлаве, так и завтра в Милане очень многое будет зависеть от решений тренеров. В свое время мне приходилось в Италии встречаться с новым рулевым «Скуадры Адзурры» Лучано Спаллетти. Я о нем очень высокого мнения. У Лучано большой послужной список достижений на клубном уровне, но у него нет опыта работы со сборной. А это большая разница: возглавлять клуб и сборную. Тем более он оказался в очень сложном положении, когда после ничьей с северомакедонцами хозяевам надо в Милане обязательно выигрывать. Конечно, огромный опыт Спаллетти не позволяет надеяться на какую-то его ошибку при подготовке или неправильно выбранную тактику, но все может быть. Итальянцы в цейтноте.

– А то, что перед матчем с Украиной итальянцы потеряли из-за травм трех ведущих исполнителей, может негативно сказаться на их действиях?

– Нет, потому что в отличие от украинской сборной у них есть равноценные исполнители. Травмированных будет кем заменить. Здесь Спаллетти в выигрыше, он прекрасно знаком с возможностями каждого подопечного, ведь до недавнего времени возглавлял «Наполи», с которым покорил пьедестал.

– В отличие от итальянцев у украинской сборной короткая скамейка запасных?

– На эту тему можно долго дискутировать, но, как по мне, у нас игроки ротации еще уступают основным. Вот почему очень многое будет зависеть от того, как восстановятся ведущие украинские футболисты после изнурительного матча во Вроцлаве. Кстати, именно из-за не равенства состава наша сборная хуже проводит второй из спаренных поединков. Об этом свидетельствует статистика.

Остается надеяться, что Ребров найдет необходимые аргументы и в этом аспекте в Милане лед тронется. Хотя, как по мне, то в плане тактики в исполнении нашей сборной в Милане мало что изменится по сравнению с поединком с англичанами во Вроцлаве. Убежден, что для нас ничья с Италией будет отличным результатом.