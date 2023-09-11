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Чемпионат Европы
11 сентября 2023, 17:12 | Обновлено 11 сентября 2023, 17:13
728
0

Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Италия - Украина

Поединок, который имеет большое значение для обеих команд

11 сентября 2023, 17:12 | Обновлено 11 сентября 2023, 17:13
728
0
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Италия - Украина

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины проведет поединок отборочного турнира чемпионата Европы против команды Италии. Матч состоится на легендарном стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Главный арбитр из Испании Алехандро Эрнандес даст стартовый свисток в 21:45 по киевскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на региональных телеканалах «Суспільне», а также на MEGOGO.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

Италия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

На данный момент сборная Украины находится на втором месте в группе, имея 7 очков после четырех матчей. Италия занимает третье место. В активе «Скуадры Адзурры» 4 очка после трех поединков.

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Италия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Италия – Украина. Текстовая трансляция матча
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Источник Sport.ua
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