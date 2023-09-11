Во вторник, 12 сентября, сборная Украины проведет поединок отборочного турнира чемпионата Европы против команды Италии. Матч состоится на легендарном стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Главный арбитр из Испании Алехандро Эрнандес даст стартовый свисток в 21:45 по киевскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на региональных телеканалах «Суспільне», а также на MEGOGO.

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Италия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

На данный момент сборная Украины находится на втором месте в группе, имея 7 очков после четырех матчей. Италия занимает третье место. В активе «Скуадры Адзурры» 4 очка после трех поединков.