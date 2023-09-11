Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Италия - Украина
Поединок, который имеет большое значение для обеих команд
Во вторник, 12 сентября, сборная Украины проведет поединок отборочного турнира чемпионата Европы против команды Италии. Матч состоится на легендарном стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Главный арбитр из Испании Алехандро Эрнандес даст стартовый свисток в 21:45 по киевскому времени.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на региональных телеканалах «Суспільне», а также на MEGOGO.
Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua
Италия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
На данный момент сборная Украины находится на втором месте в группе, имея 7 очков после четырех матчей. Италия занимает третье место. В активе «Скуадры Адзурры» 4 очка после трех поединков.
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