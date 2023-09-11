На полпути: перестройка Ливерпуля идет не совсем по плану

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп еще в прошлом сезоне неоднократно заявлял, что летом клуб уйдет в перестройку. Чем меньше времени оставалось до открытия трансферного окна, тем чаще специалист говорил, что «красным» нужно будет хорошо поработать над подписанием новичков. Это было логично. Цикл «мерсисайдцев» подошел к концу. Многим игрокам нужна была качественная замена, да и в целом команде нужен был новый импульс.

Ливерпуль начал с чистки состава. По окончании прошлого сезона «красных» покинули сразу 4 полузащитника: Алекс Окслейд-Чемберлен, Джеймс Милнер, Наби Кейта и Джордан Хендерсон. Фабиу Карвалью отправился в РБ Лейпциг на правах аренды. «Мерсисайдцев» покинул также форвард Роберто Фирмино. Кроме того, четырех защитников Ливерпуль отправил в аренду. Команду на временной основе покинули Кэлвин Рэмси, Рис Уильямс, Натан Филлипс и Сепп ван де Берг.

Массовый уход полузащитников объяснялся тем, что «красным» действительно нужно было обновить среднюю линию. Кейта и Окслейд-Чемберлен играли не так много, Хендерсон и Милнер уже достигли приличного возраста (33 года и 37 лет), а Фабиньо, судя по всему, сам захотел уйти. Учитывая ситуацию с хавбеками, было очевидно, что «мерсисайдцы» летом сделают упор на обновление средней линии. Об этом, впрочем, говорил и Клопп.

Первым летним новичком Ливерпуля в межсезонье стал Алексис Макаллистер. Красные подписали 24-летнего хавбека из Брайтона за 42 млн евро. Примерно через месяц к «мерсисайдцам» перешел из РБ Лейпциг 22-летний полузащитник Доминик Собослаи. Сумма трансфера составила 70 млн евро. Ливерпуль получил действительно качественное усиление, что подтверждается цифрами – за двух игроков «красные» заплатили более 100 млн евро.

Долгое время Макаллистер и Собослаи оставались единственными новичками «мерсисайдцев». Этого было мало, особенно учитывая уход Хендерсона и Фабиньо. Ближе к закрытию трансферного окна Ливерпуль начал активно искать опорника. Мерсисайдцам нужен был полузащитник оборонительного плана. Собослаи – атакующий хавбек, а Макаллистер – игрок не совсем того же типа, что и Фабиньо. Из опорных полузащитников у «красных» оставался только 18-летний Стефан Байчетич, для которого прошлый сезон стал первым на серьезном уровне.

Getty Images. Доминик Собослаи и Алексис Макаллистер

«Мерсисайдцы» обратили внимание на молодых Мойсеса Кайседо и Ромео Лавию. Однако обоих игроков перехватил Челси. Ливерпуль проиграл синим борьбу за Кайседо, а Лавия сам выбрал лондонский клуб. В срочном порядке Ливерпуль подписал опорника Штутгарта Ватару Эндо за 20 млн евро. В последний день трансферного окна красные также подписали хавбека Баварии Райана Гравенберха. Сумма сделки составила 40 млн евро.

С одной стороны, «мерсисайдцы» обновили и омолодили среднюю линию. То есть сделали все так, как и планировали. С другой, Ливерпуль заполучил не всех игроков из тех, которые были на прицеле изначально. Эндо был хорошим опорником для Штутгарта и неплохим на уровне Бундеслиги, но для "красных" он стал пожарным вариантом. Встраивать японца в систему придется уже по ходу сезона. Гравенберха «мерсисайдцы» хотели подписать и раньше, но 40 миллионов – многовато за футболиста, который получал мало игрового времени в Баварии.

Сейчас у Ливерпуля 8 полузащитников, но только один ярко выраженный разрушитель – Эндо. Больше половины игроков «красных» ориентированы на атаку, но с обороной все обстоит не так перспективно. Вирджил ван Дейк уже не выглядит так уверенно, как раньше, Ибраима Конате – нестабилен, а Джо Гомес тем более не является тем парнем, на которого всегда можно положиться. Есть еще Жоэль Матип, но он тоже не молодеет. Камерунцу уже 32 года, а в лиге появляется все больше молодых форвардов.

«Мерсисайдцы» летом искали защитника, но эта цель стала второстепенной на фоне обновления средней линии. Однако обороне тоже нужно было уделять достаточно внимания. В прошлом сезоне Ливерпуль пропустил 47 мячей в АПЛ, что стало худшим показателем команды с 2016 года. И это при том, что тогда у «красных» было больше игроков оборонительного плана. Тревожные вести появлялись еще во время предсезонки. «Мерсисайдцы» пропустили 2 гола от Карлсруэ и по 4 от Баварии и Гройтер Фюрта.

Тогда же ван Дейк заявлял, что у Ливерпуля очень большой атакующий потенциал, но есть проблемы в обороне. Позже об этом заявил экс-игрок красных Джейми Каррагер. Он настоятельно рекомендовал «мерсисайдцам» подписать центрального защитника до закрытия трансферного окна. Каррагер допустил, что в текущем сезоне Ливерпуль может во многих матчах пропускать по 2-3 гола, как было сразу после прихода Клоппа в клуб. Красным остается надеяться на то, что они забьют больше, чем соперник.

В целом, «мерсисайдцы» неплохо начали сезон. У Ливерпуля 1 ничья и 3 победы. Но у "красных" пока и не было по-настоящему грозных соперников. Нынешний Челси вряд ли можно таковым считать. И при этом у «мерсисайдцев» все равно были проблемы. Ливерпуль пропустил от синих через 20 минут после того, как забил сам. От Борнмута «красные» пропустили первыми на 3-й минуте, от Ньюкасла – на 25-й. У «мерсисайдцев» действительно огромный потенциал в атаке, но в обороне есть проблемы. Так что перестройка, вероятно, продолжится.

Текст: meta.ua/sport