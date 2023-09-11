Гарет САУТГЕЙТ: «Уокер критически важен для нас»

Защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Кайл Уокер размышлял над тем, чтобы завершить карьеру в национальной команде. Однако главный тренер «трех львов» Гарет Саутгейт убедил его не делать этого.

«Я дважды убеждал Уокера остаться в сборной. Думаю, ему нравится быть с нами, и он хотел продолжать играть за сборную, так что теперь он думает о том, сколько еще матчей сможет сыграть. Он критически важен для нас. Если мы говорим об игроках мирового класса на своей позиции в нашей команде, то он, пожалуй, один из них.

Я думаю, он сам не осознавал, как сильно мы его ценим и насколько он важен для нас», – сказал Саутгейт.

9 сентября Уокер помог англичанам сыграть вничью с Украиной (1:1) в матче отбора к Евро-2024. В этом поединке защитник забил свой дебютный гол за сборную.