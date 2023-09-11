Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гарет САУТГЕЙТ: «Уокер критически важен для нас»
Чемпионат Европы
11 сентября 2023, 14:58 | Обновлено 11 сентября 2023, 14:59
314
0

Гарет САУТГЕЙТ: «Уокер критически важен для нас»

Тренер Англии дважды убеждал футболиста остаться в команде

11 сентября 2023, 14:58 | Обновлено 11 сентября 2023, 14:59
314
0
Гарет САУТГЕЙТ: «Уокер критически важен для нас»
BBC. Кайл Уокер и Гарет Саутгейт

Защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» Кайл Уокер размышлял над тем, чтобы завершить карьеру в национальной команде. Однако главный тренер «трех львов» Гарет Саутгейт убедил его не делать этого.

«Я дважды убеждал Уокера остаться в сборной. Думаю, ему нравится быть с нами, и он хотел продолжать играть за сборную, так что теперь он думает о том, сколько еще матчей сможет сыграть. Он критически важен для нас. Если мы говорим об игроках мирового класса на своей позиции в нашей команде, то он, пожалуй, один из них.

Я думаю, он сам не осознавал, как сильно мы его ценим и насколько он важен для нас», – сказал Саутгейт.

9 сентября Уокер помог англичанам сыграть вничью с Украиной (1:1) в матче отбора к Евро-2024. В этом поединке защитник забил свой дебютный гол за сборную.

По теме:
Армения – Хорватия. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Португалия – Люксембург. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Итальянские журналисты считают, что сборную Украины тренирует Петраков
Гарет Саутгейт Кайл Уокер Манчестер Сити сборная Англии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Германия обыграла Сербию и завоевала золото ЧМ-2023
Баскетбол | 10 сентября 2023, 17:41 6
Германия обыграла Сербию и завоевала золото ЧМ-2023
Германия обыграла Сербию и завоевала золото ЧМ-2023

Германия виграла напряженный матч

Новак ДЖОКОВИЧ: «Не думал, что это станет действительностью»
Теннис | 11 сентября 2023, 11:00 3
Новак ДЖОКОВИЧ: «Не думал, что это станет действительностью»
Новак ДЖОКОВИЧ: «Не думал, что это станет действительностью»

Сербский теннисист прокомментировал завоевание 24-го титула серии Грендслем в карьере

Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 11.09.2023, 00:07
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Известны все участники четвертьфинала чемпионата Европы
Волейбол | 11.09.2023, 00:10
Известны все участники четвертьфинала чемпионата Европы
Известны все участники четвертьфинала чемпионата Европы
Эдвард Кобак стал игроком Металлиста
Футбол | 11.09.2023, 11:13
Эдвард Кобак стал игроком Металлиста
Эдвард Кобак стал игроком Металлиста
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Соболенко назвала причину своей неудачи в финале US Open
Соболенко назвала причину своей неудачи в финале US Open
10.09.2023, 10:24 7
Теннис
Украина – вторая. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024 после 5 туров
Украина – вторая. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024 после 5 туров
10.09.2023, 00:15 3
Футбол
САБО: «Цыганков был слабеньким, а Мудрик вообще стоял»
САБО: «Цыганков был слабеньким, а Мудрик вообще стоял»
10.09.2023, 06:28 27
Футбол
ВИДЕО. Суператака украинцев. Зинченко вывел Украину вперед в игре с Англией
ВИДЕО. Суператака украинцев. Зинченко вывел Украину вперед в игре с Англией
09.09.2023, 19:31 4
Футбол
Стало известно, кто возглавит Днепр-1. Это известный украинский специалист
Стало известно, кто возглавит Днепр-1. Это известный украинский специалист
11.09.2023, 06:45 3
Футбол
Отбор Евро-2024. Польша проигрывает, а Албания лидирует в группе
Отбор Евро-2024. Польша проигрывает, а Албания лидирует в группе
11.09.2023, 00:02 4
Футбол
Сборная Украины – в четвертьфинале чемпионата Европы!
Сборная Украины – в четвертьфинале чемпионата Европы!
09.09.2023, 22:25 17
Волейбол
Украина – Англия – 1:1. Ничья во Вроцлаве со вкусом победы. Видео голов
Украина – Англия – 1:1. Ничья во Вроцлаве со вкусом победы. Видео голов
09.09.2023, 20:55 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем