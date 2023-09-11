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Украина. Премьер лига
11 сентября 2023, 14:12 |
108
0

МАХАНЬКОВ: «С Вересом хотим показать свои сильнейшие качества и победить»

Голкипер поделился впечатлениями о выступлениях команды

11 сентября 2023, 14:12 |
108
0
МАХАНЬКОВ: «С Вересом хотим показать свои сильнейшие качества и победить»
ФК Кривбасс. Владимир Маханьков

Вратарь криворожского «Кривбасса» Владимир Маханьков рассказал о домашнем контрольном матче против черкасского ЛНЗ (1:1) и подготовке к следующему матчу УПЛ против «Верес».

– Владимир, твои эмоции и впечатления после матча?

– Это подготовительная игра к чемпионату. Да, заполнили паузу хорошим матчем против неплохой команды. Боевой поединок: моменты были как у нас, так и соперника. Тренеры разберут игру, укажут на ошибки, чтобы в матчах УПЛ их не допускать.

– В конце встречи у тебя была работа, ты совершил несколько классных сэйвов…

– Да, мы каждый день работаем, держим себя в тонусе. Давно не играл в матчах, поэтому очень доволен, что вышел и получил игровую практику. Продолжаем готовиться к матчам УПЛ и настроены одерживать победы.

– Спарринг лучше, чем тренировка или двухсторонка?

– Конечно, сегодня игра даже была приближена к официальной, ведь встречались два клуба УПЛ. Тренировка это хорошо, но игра – это экзамен. Хорошо, что неделю окончили спаррингом.

– Как «Кривбасс» готовится к «Вереску»?

– Все хорошо, готовимся в приподнятом настроении. В коллективе очень хорошая атмосфера. В последнем туре победили в Ковалевке, после чего немного отдохнули, были три выходных. Понимаем, что «Верес» – амбициозная команда, которую возглавил новый тренер. Будет сложная игра, но мы работаем каждый день, чтобы показать свои сильнейшие качества и победить.

Следующий матч криворожский «Кривбасс» сыграет в 7 туре УПЛ против ровенского «Вереса», начало матча 17 сентября в 17:00.

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Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Кривбасс
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