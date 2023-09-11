Барселона не смогла подписать защитника Атлетико из-за финансовых проблем
Науэль Молина мог стать игроком каталанского клуба
«Барселона» летом интересовалась защитником мадридского «Атлетико» Науэлем Молиной.
«Барселона» считала трансфер Молины приоритетом до появления возможности подписать Жоау Канселу. Каталонский клуб связывался с защитником, однако договориться с «Атлетико» не удалось.
Сообщается, что причиной несостоявшегося перехода стали финансовые проблемы «Барселоны» – несмотря на то, что каталонцев утраивали требования Молины по зарплате, его подписание не вписывалось в финансовый фэйр-плей.
Отступные аргентинца в «Атлетико» составляют 90 миллионов евро, и каталонский клуб не мог позволить себе выплатить эту сумму.
Отмечается, что «Барселона» уже проявляла интерес к Молине в 2022 году. Тогда защитник перешел в «Атлетико» из «Удинезе».
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