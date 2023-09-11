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  4. Барселона не смогла подписать защитника Атлетико из-за финансовых проблем
Испания
11 сентября 2023, 10:29 |
447
0

Барселона не смогла подписать защитника Атлетико из-за финансовых проблем

Науэль Молина мог стать игроком каталанского клуба

11 сентября 2023, 10:29 |
447
0
Барселона не смогла подписать защитника Атлетико из-за финансовых проблем
mundoalbiceleste.com. Науэль Молина

«Барселона» летом интересовалась защитником мадридского «Атлетико» Науэлем Молиной.

«Барселона» считала трансфер Молины приоритетом до появления возможности подписать Жоау Канселу. Каталонский клуб связывался с защитником, однако договориться с «Атлетико» не удалось.

Сообщается, что причиной несостоявшегося перехода стали финансовые проблемы «Барселоны» – несмотря на то, что каталонцев утраивали требования Молины по зарплате, его подписание не вписывалось в финансовый фэйр-плей.

Отступные аргентинца в «Атлетико» составляют 90 миллионов евро, и каталонский клуб не мог позволить себе выплатить эту сумму.

Отмечается, что «Барселона» уже проявляла интерес к Молине в 2022 году. Тогда защитник перешел в «Атлетико» из «Удинезе».

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Источник Marca
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