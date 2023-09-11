Барселона не смогла подписать защитника Атлетико из-за финансовых проблем

«Барселона» летом интересовалась защитником мадридского «Атлетико» Науэлем Молиной.

«Барселона» считала трансфер Молины приоритетом до появления возможности подписать Жоау Канселу. Каталонский клуб связывался с защитником, однако договориться с «Атлетико» не удалось.

Сообщается, что причиной несостоявшегося перехода стали финансовые проблемы «Барселоны» – несмотря на то, что каталонцев утраивали требования Молины по зарплате, его подписание не вписывалось в финансовый фэйр-плей.

Отступные аргентинца в «Атлетико» составляют 90 миллионов евро, и каталонский клуб не мог позволить себе выплатить эту сумму.

Отмечается, что «Барселона» уже проявляла интерес к Молине в 2022 году. Тогда защитник перешел в «Атлетико» из «Удинезе».