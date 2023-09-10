Отбор Евро-2024. Хет-трик Митровича, Сербия среди лидеров
Александар Митрович забил три гола Литве
Важную победу в отборочной группе G одержала сборная Сербии, которая на выезде разобралась с Литвой 3:1. Хет-трик оформил форвард Александар Митрович, который добрался до отметки в 55 голов в национальной команде.
Сербия набрала 10 очков и догнала Венгрию, однако у конкурента есть матч в запасе.
Отбор Евро-2024. Группа G
Литва - Сербия 1:3
Голы: Пауляускас, 45 - Митрович, 21, 32, 43
1. Венгрия - 10 очков (4 матча)
2. Сербия - 10 (5)
3. Черногория - 8 (5)
4. Болгария - 2 (5)
5. Литва - 2 (5)
События матча
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