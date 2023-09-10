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Евро
Литва
10.09.2023 21:45 – FT 1 : 3
Сербия
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10 сентября 2023, 23:42 | Обновлено 11 сентября 2023, 00:58
204
0

Отбор Евро-2024. Хет-трик Митровича, Сербия среди лидеров

Александар Митрович забил три гола Литве

10 сентября 2023, 23:42 | Обновлено 11 сентября 2023, 00:58
204
0
Отбор Евро-2024. Хет-трик Митровича, Сербия среди лидеров
Getty Images/Global Images Ukraine

Важную победу в отборочной группе G одержала сборная Сербии, которая на выезде разобралась с Литвой 3:1. Хет-трик оформил форвард Александар Митрович, который добрался до отметки в 55 голов в национальной команде.

Сербия набрала 10 очков и догнала Венгрию, однако у конкурента есть матч в запасе.

Отбор Евро-2024. Группа G

Литва - Сербия 1:3
Голы: Пауляускас, 45 - Митрович, 21, 32, 43

1. Венгрия - 10 очков (4 матча)
2. Сербия - 10 (5)
3. Черногория - 8 (5)
4. Болгария - 2 (5)
5. Литва - 2 (5)

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Гитис Паулаускас (Литва).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Сербия).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Сербия).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Сербия).
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Источник Sport.ua
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