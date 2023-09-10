Отбор Евро-2024. Хет-трик Митровича, Сербия среди лидеров

Важную победу в отборочной группе G одержала сборная Сербии, которая на выезде разобралась с Литвой 3:1. Хет-трик оформил форвард Александар Митрович, который добрался до отметки в 55 голов в национальной команде.

Сербия набрала 10 очков и догнала Венгрию, однако у конкурента есть матч в запасе.

Отбор Евро-2024. Группа G

Литва - Сербия 1:3

Голы: Пауляускас, 45 - Митрович, 21, 32, 43

1. Венгрия - 10 очков (4 матча)

2. Сербия - 10 (5)

3. Черногория - 8 (5)

4. Болгария - 2 (5)

5. Литва - 2 (5)