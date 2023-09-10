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  4. Зарплата Хави в Барселоне поднимется вдвое
Испания
10 сентября 2023, 22:59 | Обновлено 10 сентября 2023, 23:01
311
0

Зарплата Хави в Барселоне поднимется вдвое

Об этом попросил сам тренер, руководство согласилось

10 сентября 2023, 22:59 | Обновлено 10 сентября 2023, 23:01
311
0
Зарплата Хави в Барселоне поднимется вдвое
LAPRESSE

Испанская Marca сообщает, что главный тренер «Барселоны» Хави, как и сообщалось ранее, продлит контракт с клубом до 2025 года.

Вместе с тем поднимется и зарплата испанского специалиста. В трудные времена он был согласен на ту зарплату, которую ему могла платить «Барселона», поскольку с пониманием относился к финансовым проблемам клуба, а теперь, выиграв чемпионат Испании, считает, что он заработал для клуба денег и заслуживает достойную оплату труда.

В «Барселоне» считают такую просьбу справедливой и согласны ее удовлетворить.

Ранее была информация, что нынешняя зарплата Хави составляет около 4 миллионов евро в год.

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Барселона Хави чемпионат Испании по футболу Ла Лига зарплаты Marca
Источник Marca
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