Зарплата Хави в Барселоне поднимется вдвое

Испанская Marca сообщает, что главный тренер «Барселоны» Хави, как и сообщалось ранее, продлит контракт с клубом до 2025 года.

Вместе с тем поднимется и зарплата испанского специалиста. В трудные времена он был согласен на ту зарплату, которую ему могла платить «Барселона», поскольку с пониманием относился к финансовым проблемам клуба, а теперь, выиграв чемпионат Испании, считает, что он заработал для клуба денег и заслуживает достойную оплату труда.

В «Барселоне» считают такую просьбу справедливой и согласны ее удовлетворить.

Ранее была информация, что нынешняя зарплата Хави составляет около 4 миллионов евро в год.