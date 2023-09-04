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  4. Барселона и Хави продлят контракт до 2026 года
Испания
04 сентября 2023, 19:44 |
158
0

Барселона и Хави продлят контракт до 2026 года

Команда верит в проект испанца 

04 сентября 2023, 19:44 |
158
0
Барселона и Хави продлят контракт до 2026 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Испанский специалист Хави продлит контракт с «Барселоной».

Каталонский клуб и тренер уже практически оформили продление соглашения на улучшенных условиях – оно будет рассчитано до 2026 года. Действующий контракт Хави истекает следующим летом.

На этой неделе о продлении контракта не объявят – сделку должен закрыть спортивный директор клуба Деку, а он ушел в отпуск после закрытия трансферного окна.

Отмечается, что все в «Барселоне» согласны с тем, что Хави должен остаться на своем посту. Президент клуба Жоан Лапорта очень доволен работой тренера и его пониманием финансовой ситуации «блауграны».

После 4 сыгранных туров Ла Лиги «Барселона» занимает 4 место в турнирной таблице с 10 очками в активе.

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Хави Барселона Деку чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.es
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