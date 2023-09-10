Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гарри КЕЙН: «С Украиной мы сыграли ниже своего стандарта»
Чемпионат Европы
10 сентября 2023, 21:52 |
180
0

Гарри КЕЙН: «С Украиной мы сыграли ниже своего стандарта»

Форвард отметился ассистом

10 сентября 2023, 21:52 |
180
0
Гарри КЕЙН: «С Украиной мы сыграли ниже своего стандарта»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Англии Гарри Кейн считает, что команда сыграла хуже ожидаемого в матче отбора Евро-2024 против Украины, завершив матч вничью 1:1.

«У нас есть реальная глубина состава и конкуренция в составе. Но этот матч, вероятно, стал первым, когда мы сыграли ниже нашего стандарта. Но такое случается, и мы будем еще более голодными, чтобы улучшить игру».

«Мой прогресс? Я рад переходу в «Баварию». Новая команда, новые партнеры и новый опыт. Надеюсь, там я буду прогрессировать», — сказал Кейн.

По теме:
Гол Йоветича на 90+7 минуте. Черногория дожала Болгарию
Группа H. Дания вырвала победу в Финляндии в конце игры
Отбор Евро-2024. Молдова добыла победу, Бабогло отыграл весь матч
Гарри Кейн Украина - Англия сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не только бомбардир. Мохамед Салах – машина для ассистов
Футбол | 10 сентября 2023, 16:39 0
Не только бомбардир. Мохамед Салах – машина для ассистов
Не только бомбардир. Мохамед Салах – машина для ассистов

The Athletic предлагает взглянуть на игру лидера «Ливерпуля» под другим углом

САБО: «Цыганков был слабеньким, а Мудрик вообще стоял»
Футбол | 10 сентября 2023, 06:28 23
САБО: «Цыганков был слабеньким, а Мудрик вообще стоял»
САБО: «Цыганков был слабеньким, а Мудрик вообще стоял»

Бывший тренер раскритиковал игроков сборной Украины

Соболенко назвала причину своей неудачи в финале US Open
Теннис | 10.09.2023, 10:24
Соболенко назвала причину своей неудачи в финале US Open
Соболенко назвала причину своей неудачи в финале US Open
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед отстранил Антони от тренировок
Футбол | 10.09.2023, 15:34
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед отстранил Антони от тренировок
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед отстранил Антони от тренировок
Сборная Украины – в четвертьфинале чемпионата Европы!
Волейбол | 09.09.2023, 22:25
Сборная Украины – в четвертьфинале чемпионата Европы!
Сборная Украины – в четвертьфинале чемпионата Европы!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Суператака украинцев. Зинченко вывел Украину вперед в игре с Англией
ВИДЕО. Суператака украинцев. Зинченко вывел Украину вперед в игре с Англией
09.09.2023, 19:31 4
Футбол
Лев среди львов. Назван лучший игрок сборной Украины в матче против Англии
Лев среди львов. Назван лучший игрок сборной Украины в матче против Англии
09.09.2023, 21:16 12
Футбол
Алькарас проиграл Медведеву в полуфинале US Open
Алькарас проиграл Медведеву в полуфинале US Open
09.09.2023, 05:59 12
Теннис
Он деклассировал Мудрика. Назван лучший игрок матча Украина – Англия
Он деклассировал Мудрика. Назван лучший игрок матча Украина – Англия
09.09.2023, 22:34 12
Футбол
Конотоп завоевала три медали на старте ЧМ по тяжелой атлетике
Конотоп завоевала три медали на старте ЧМ по тяжелой атлетике
08.09.2023, 22:50 1
Другие виды
Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии
Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии
09.09.2023, 20:51 199
Футбол
Украина – вторая. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024 после 5 туров
Украина – вторая. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024 после 5 туров
10.09.2023, 00:15 3
Футбол
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
10.09.2023, 11:35
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем