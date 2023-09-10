Гарри КЕЙН: «С Украиной мы сыграли ниже своего стандарта»
Форвард отметился ассистом
Форвард сборной Англии Гарри Кейн считает, что команда сыграла хуже ожидаемого в матче отбора Евро-2024 против Украины, завершив матч вничью 1:1.
«У нас есть реальная глубина состава и конкуренция в составе. Но этот матч, вероятно, стал первым, когда мы сыграли ниже нашего стандарта. Но такое случается, и мы будем еще более голодными, чтобы улучшить игру».
«Мой прогресс? Я рад переходу в «Баварию». Новая команда, новые партнеры и новый опыт. Надеюсь, там я буду прогрессировать», — сказал Кейн.
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