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Чемпионат Европы
10 сентября 2023, 20:52 | Обновлено 10 сентября 2023, 20:54
731
0

Александр ЗИНЧЕНКО: «Я просто выполнял свою работу»

Полузащитник сборной рассказал о своем забитом мяче и награде «Лев матча»

10 сентября 2023, 20:52 | Обновлено 10 сентября 2023, 20:54
731
0
Александр ЗИНЧЕНКО: «Я просто выполнял свою работу»
УАФ. Александр Зинченко

Полузащитник национальной сборной Украины Александр Зинченко, которого в матче против Англии (1:1) болельщики признали «Львом матча», рассказал о том, как забивал гол и воспринимает получение награды за игру.

«Я хотел бы отдать эту награду всем болельщикам сборной Украины, потому что они получили этот результат. С их поддержкой проиграть было невозможно. Я понимаю, что сборная Англии является одной из лучших в мире, но мы вместе с нашими поклонниками обеспечили себе хороший результат встречи.

Мы сделали правильные выводы из первого матча с англичанами. Проанализировали наши хорошие действия и не очень. Мы понимали, что много времени придется работать в обороне, играть как единое целое как одна команда. Тогда моменты будут обязательно. Так и вышло.

В эпизоде с забитым мячом команда очень хорошо вышла в атаку. Виктор и Фима классно сыграли на своем фланге, а я просто выполнял свою работу и пытался быть в том месте, где я должен быть.

Что касается поединка с Италией (12 сентября – ред.), то прежде всего нам нужно восстановиться. Каждый из нас понимает, что ему нужно делать, поэтому я надеюсь, что времени на восстановление очень важной игры у нас хватит», — сказал Зинченко.

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сборная Украины по футболу Украина - Англия Александр Зинченко Евро-2024
Источник Украинская ассоциация футбола
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