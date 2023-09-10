Отбор Евро-2024. Молдова добыла победу, Бабогло отыграл весь матч

В матче отбора Евро-2024 в группе E сборная Молдовы на выезде обыграла Фарерские острова со счетом 1:0. Всю игру на поле провел защитник «Карпат» Владислав Бабогло.

Молдова выиграла свой второй матч и остается в борьбе за выход на чемпионат Европы.

Отбор Евро-2024. Группа E

Фарерские острова - Молдова 0:1

Гол: Рата, 53

1. Чехия - 8 очков (4 матча)

2. Молдова - 8 (5)

3. Албания - 7 (4)

4. Польша - 6 (4)

5. Фарерские острова - 1 (5)