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Евро
Фарерские острова
10.09.2023 19:00 – FT 0 : 1
Молдова
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Чемпионат Европы
10 сентября 2023, 20:54 | Обновлено 10 сентября 2023, 22:07
815
0

Отбор Евро-2024. Молдова добыла победу, Бабогло отыграл весь матч

Игрок Карпат помогает команде бороться за выход на Евро

10 сентября 2023, 20:54 | Обновлено 10 сентября 2023, 22:07
815
0
Отбор Евро-2024. Молдова добыла победу, Бабогло отыграл весь матч
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче отбора Евро-2024 в группе E сборная Молдовы на выезде обыграла Фарерские острова со счетом 1:0. Всю игру на поле провел защитник «Карпат» Владислав Бабогло.

Молдова выиграла свой второй матч и остается в борьбе за выход на чемпионат Европы.

Отбор Евро-2024. Группа E

Фарерские острова - Молдова 0:1
Гол: Рата, 53

1. Чехия - 8 очков (4 матча)
2. Молдова - 8 (5)
3. Албания - 7 (4)
4. Польша - 6 (4)
5. Фарерские острова - 1 (5)

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Вадим Раца (Молдова).
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Источник Sport.ua
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