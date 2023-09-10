Гол Йоветича на 90+7 минуте. Черногория дожала Болгарию

Состоялся поединок отбора на Евро-2024 в группе G, где встретились национальные сборные Черногории и Болгарии. Игра окончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Черногорцы открыли счет на первой компенсированной к первому тайма минуте (забил Стефан Савич), но во втором тайме получили красную карточку. Игра в меньшинстве сказалась - Болгария сравняла счет на 79 минуте.

Однако даже в меньшинстве Черногория одержала победу – Стефан Йоветич принес своей команде три очка точным ударом на 90+7 минуте.

Отбор к Евро-2024. Группа G.

Черногория – Болгария – 2:1

Голы: Савич, 45+1, Йоветич, 90+7 - Боруков, 79

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