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Евро
Черногория
10.09.2023 19:00 – FT 2 : 1
Болгария
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Чемпионат Европы
10 сентября 2023, 21:45 | Обновлено 10 сентября 2023, 21:50
193
0

Гол Йоветича на 90+7 минуте. Черногория дожала Болгарию

Оба гола черногорцы забивали в компенсированное до таймов время

10 сентября 2023, 21:45 | Обновлено 10 сентября 2023, 21:50
193
0
Гол Йоветича на 90+7 минуте. Черногория дожала Болгарию
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок отбора на Евро-2024 в группе G, где встретились национальные сборные Черногории и Болгарии. Игра окончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Черногорцы открыли счет на первой компенсированной к первому тайма минуте (забил Стефан Савич), но во втором тайме получили красную карточку. Игра в меньшинстве сказалась - Болгария сравняла счет на 79 минуте.

Однако даже в меньшинстве Черногория одержала победу – Стефан Йоветич принес своей команде три очка точным ударом на 90+7 минуте.

Отбор к Евро-2024. Группа G.

Черногория – Болгария – 2:1

Голы: Савич, 45+1, Йоветич, 90+7 - Боруков, 79

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Штефан Йоветич (Черногория).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Преслав Боруков (Болгария).
59’
Игор Вуячич (Черногория) получает красную карточку.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Стефан Савич (Черногория).
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Источник Sport.ua
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