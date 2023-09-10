Роман ЯРЕМЧУК: «Я на верном пути»

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал ничью команды со сборной Англии (1:1) в отборе на Евро-2024.

«Самым главным было – постараться взять очки с этим соперником, потому что Англия – очень высокого уровня, одна из лучших команд в мире.

Следовало смириться с тем, что будет очень много работы без мяча. Если бы мы этого не сделали, то, скорее всего, проиграли бы. Мы смирились, работали друг за друга и получили заслуженное очко. Сложный матч, много работы без мяча. Но позитив в том, что получили ничью.

На прошлом сборе у меня была травма, я пропустил его. Конечно, сейчас хочется показать результативность. Но, отталкиваясь от реалий, я на правильном пути, работаю на команду, а голы обязательно придут. Очень благодарны болельщикам за невероятную атмосферу», - сказал Яремчук.

Следующий матч отбора Евро-2024 между сборными Италии и Украины состоится 12 сентября в Милане, начало – в 21:45 по киевскому времени.