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Сборная УКРАИНЫ
10 сентября 2023, 19:14 | Обновлено 10 сентября 2023, 19:16
936
3

Роман ЯРЕМЧУК: «Я на верном пути»

Форвард сборной Украины рассказал о своем настроении в сборной

10 сентября 2023, 19:14 | Обновлено 10 сентября 2023, 19:16
936
3
Роман ЯРЕМЧУК: «Я на верном пути»
УАФ

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал ничью команды со сборной Англии (1:1) в отборе на Евро-2024.

«Самым главным было – постараться взять очки с этим соперником, потому что Англия – очень высокого уровня, одна из лучших команд в мире.

Следовало смириться с тем, что будет очень много работы без мяча. Если бы мы этого не сделали, то, скорее всего, проиграли бы. Мы смирились, работали друг за друга и получили заслуженное очко. Сложный матч, много работы без мяча. Но позитив в том, что получили ничью.

На прошлом сборе у меня была травма, я пропустил его. Конечно, сейчас хочется показать результативность. Но, отталкиваясь от реалий, я на правильном пути, работаю на команду, а голы обязательно придут. Очень благодарны болельщикам за невероятную атмосферу», - сказал Яремчук.

Следующий матч отбора Евро-2024 между сборными Италии и Украины состоится 12 сентября в Милане, начало – в 21:45 по киевскому времени.

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сборная Англии по футболу сборная Украины по футболу Украина - Англия Роман Яремчук Евро-2024
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 3
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vbrjkf
Аби цей шлях не привів в глухий кут...
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+2
Перець
Алілуйя
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0
Олег Височанський
Жодного виграного єдиноборства, нульова техніка, не накрив Кейна під час гольвої передачі, найгірший гравець матчу(((
Ответить
0
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