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  4. Георгий СУДАКОВ: «Не скажу, что Италия слабее Англии. Едем за очками»
Чемпионат Европы
10 сентября 2023, 19:45 |
486
2

Георгий СУДАКОВ: «Не скажу, что Италия слабее Англии. Едем за очками»

Команда готовится к матчу в Милане

10 сентября 2023, 19:45 |
486
2
Георгий СУДАКОВ: «Не скажу, что Италия слабее Англии. Едем за очками»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгій Судаков

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков оценил ничью 1:1 с Англией, а также предстоящий матч отбора Евро-2024 против Италии.

«График непростой, но мы уже так играли, это нормально на таком уровне. С Англией взяли важное очко, хотя хотелось победить. Наверное, это хороший результат, но этого недостаточно, а теперь матч с Италией, где нужны очки. Италию еще не разбирали, но все понимают, какой уровень у Италии».

«Нельзя сказать, что они слабее Англии, плюс для них это тоже шанс немного исправить ситуацию в группе. Мы в Милан едем за очками», – сказал Судаков.

Матч состоится 12 сентября.

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Георгий Судаков сборная Украины по футболу Евро-2024 Италия - Украина
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 2
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GloryUkraine
Італія буде супер-мотивована. Якщо проти Англії вдалося стрибнути вище голови, то проти Італії в Мілані треба планку в три рази вище підняти. 
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coba777
Смішний коментар.
Він мабуть мав на увазі, за окулярами  італійських дизайнерів )))
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0
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