Георгий СУДАКОВ: «Не скажу, что Италия слабее Англии. Едем за очками»
Команда готовится к матчу в Милане
Хавбек сборной Украины Георгий Судаков оценил ничью 1:1 с Англией, а также предстоящий матч отбора Евро-2024 против Италии.
«График непростой, но мы уже так играли, это нормально на таком уровне. С Англией взяли важное очко, хотя хотелось победить. Наверное, это хороший результат, но этого недостаточно, а теперь матч с Италией, где нужны очки. Италию еще не разбирали, но все понимают, какой уровень у Италии».
«Нельзя сказать, что они слабее Англии, плюс для них это тоже шанс немного исправить ситуацию в группе. Мы в Милан едем за очками», – сказал Судаков.
Матч состоится 12 сентября.
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