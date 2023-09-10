Александр ЗИНЧЕНКО: «Ничья с Англией – невероятный для нас результат»

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко, забивший гол в ворота сборной Англии, оценил ничью 1:1 против команды Гарета Саутгейта.

«Невероятный для нас результат. Мы знали, что против Англии придется много обороняться, в целом, мы сыграли хорошо. Можно было и лучше, но против англичан это тяжело. Атмосфера на стадионе была великолепной. Будто реально дома играли».

«Игроки Англии? В их составе есть мои друзья. С кем-то я играл вместе раньше, с кем-то играю сейчас. Это хорошие люди и классные игроки», — сказал Зинченко.