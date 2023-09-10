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  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «Ничья с Англией – невероятный для нас результат»
Украина. Премьер лига
10 сентября 2023, 18:40 |
287
0

Александр ЗИНЧЕНКО: «Ничья с Англией – невероятный для нас результат»

Игрок считает матч удачным

10 сентября 2023, 18:40 |
287
0
Александр ЗИНЧЕНКО: «Ничья с Англией – невероятный для нас результат»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко, забивший гол в ворота сборной Англии, оценил ничью 1:1 против команды Гарета Саутгейта.

«Невероятный для нас результат. Мы знали, что против Англии придется много обороняться, в целом, мы сыграли хорошо. Можно было и лучше, но против англичан это тяжело. Атмосфера на стадионе была великолепной. Будто реально дома играли».

«Игроки Англии? В их составе есть мои друзья. С кем-то я играл вместе раньше, с кем-то играю сейчас. Это хорошие люди и классные игроки», — сказал Зинченко.

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сборная Украины по футболу Украина - Англия Евро-2024 Александр Зинченко
Источник BBC
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