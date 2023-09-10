АНТОНИ: «Мое отстранение – это обоюдное решение»
Бразильский вингер – об отстранении от «Манчестер Юнайтед»
Бразильский вингер Антони у себя в Инстаграме прокомментировал свое отстранение от работы с «Манчестер Юнайтед» из-за обвинений в домашнем насилии:
«Я договорился с «Манчестер Юнайтед», что буду отсутствовать в составе некоторое время, пока я буду заниматься выдвинутыми против меня обвинениями. Это обоюдное решение, чтобы не отвлекать моих одноклубников и не создавать ненужных разговоров для клуба.
Хочу сказать, что я невиновен в том, в чем меня обвиняют. Я буду сотрудничать с полицией, чтобы помочь им докопаться до истины. Я с нетерпением жду возможности вернуться на поле как можно скорее».
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