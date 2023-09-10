Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АНТОНИ: «Мое отстранение – это обоюдное решение»
Англия
10 сентября 2023, 17:32 |
915
0

АНТОНИ: «Мое отстранение – это обоюдное решение»

Бразильский вингер – об отстранении от «Манчестер Юнайтед»

10 сентября 2023, 17:32 |
915
0
АНТОНИ: «Мое отстранение – это обоюдное решение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

Бразильский вингер Антони у себя в Инстаграме прокомментировал свое отстранение от работы с «Манчестер Юнайтед» из-за обвинений в домашнем насилии:

«Я договорился с «Манчестер Юнайтед», что буду отсутствовать в составе некоторое время, пока я буду заниматься выдвинутыми против меня обвинениями. Это обоюдное решение, чтобы не отвлекать моих одноклубников и не создавать ненужных разговоров для клуба.

Хочу сказать, что я невиновен в том, в чем меня обвиняют. Я буду сотрудничать с полицией, чтобы помочь им докопаться до истины. Я с нетерпением жду возможности вернуться на поле как можно скорее».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед отстранил Антони от тренировок
Реал – самый дорогой футбольный клуб по версии Forbes
Антони прокомментировал фото, на котором его девушка в крови
Антони Манчестер Юнайтед домашнее насилие
Источник Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-форвард Динамо угодил в очередной скандал: побил людей на заправке
Футбол | 10 сентября 2023, 10:20 17
Экс-форвард Динамо угодил в очередной скандал: побил людей на заправке
Экс-форвард Динамо угодил в очередной скандал: побил людей на заправке

Клебер, похоже, не может жить спокойно на футбольной пенсии

Пять главных выводов после матча Украина – Англия
Футбол | 10 сентября 2023, 12:17 29
Пять главных выводов после матча Украина – Англия
Пять главных выводов после матча Украина – Англия

Валерий Василенко итожит не очень яркую, но очень достойную игру «сине-желтых»  

ЧМ-2023. Канада в овертайме вырвала бронзу у США
Баскетбол | 10.09.2023, 13:49
ЧМ-2023. Канада в овертайме вырвала бронзу у США
ЧМ-2023. Канада в овертайме вырвала бронзу у США
ВИДЕО. Суператака украинцев. Зинченко вывел Украину вперед в игре с Англией
Футбол | 09.09.2023, 19:31
ВИДЕО. Суператака украинцев. Зинченко вывел Украину вперед в игре с Англией
ВИДЕО. Суператака украинцев. Зинченко вывел Украину вперед в игре с Англией
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала опытного хавбека
Футбол | 10.09.2023, 15:49
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала опытного хавбека
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала опытного хавбека
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Неудачный дебют. Украина U-21 потерпела поражение от Германии U-21
Неудачный дебют. Украина U-21 потерпела поражение от Германии U-21
08.09.2023, 21:08 24
Футбол
Где смотреть онлайн матч отбора на Евро-2024 Украина – Англия
Где смотреть онлайн матч отбора на Евро-2024 Украина – Англия
09.09.2023, 02:19 7
Футбол
Конотоп завоевала три медали на старте ЧМ по тяжелой атлетике
Конотоп завоевала три медали на старте ЧМ по тяжелой атлетике
08.09.2023, 22:50 1
Другие виды
Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии
Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии
09.09.2023, 20:51 197
Футбол
САБО: «Цыганков был слабеньким, а Мудрик вообще стоял»
САБО: «Цыганков был слабеньким, а Мудрик вообще стоял»
10.09.2023, 06:28 20
Футбол
Украина – вторая. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024 после 5 туров
Украина – вторая. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024 после 5 туров
10.09.2023, 00:15 3
Футбол
Лев среди львов. Назван лучший игрок сборной Украины в матче против Англии
Лев среди львов. Назван лучший игрок сборной Украины в матче против Англии
09.09.2023, 21:16 12
Футбол
Сборная Украины – в четвертьфинале чемпионата Европы!
Сборная Украины – в четвертьфинале чемпионата Европы!
09.09.2023, 22:25 17
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем