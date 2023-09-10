Брайан КРИСТАНТЕ: «Должны выигрывать во вторник»

Полузащитник сборной Италии Брайан Кристанте прокомментировал ничью 1:1 с Северной Македонией в отборе к Евро-2024:

«Очень болезненный итог матча для нас. Мы разочарованы, потому что хотели выиграть. Но нет времени на размышления, потому что мы должны работать и выигрывать во вторник.

Много моментов было в первом тайме, но после нашего гола мы остановились. Имели возможность закрыть игру, но в футболе имеют значение все факторы.

За сборную играть всегда трудно, потому что есть сильные соперники из других стран. Мы выкладывались на полную, но времени на получение сыгранности с новым тренером во главе просто нет. Однако мы все равно должны побеждать и сейчас нельзя поддаваться разочарованию.

Самое сложное в таких условиях - забивать голы. Мы создали много моментов, и когда нам удастся забивать много голов с теми возможностями, которые у нас есть, будет играть значительно легче. Давайте стремиться к этому – это и будет следующим нашим шагом вперед».

Во вторник, 12 сентября Италия в Милане примет Украину.