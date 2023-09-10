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  4. Брайан КРИСТАНТЕ: «Должны выигрывать во вторник»
Чемпионат Европы
10 сентября 2023, 15:10 |
748
0

Брайан КРИСТАНТЕ: «Должны выигрывать во вторник»

Хавбек сборной Италии – об отборе на Евро-2024

10 сентября 2023, 15:10 |
748
0
Брайан КРИСТАНТЕ: «Должны выигрывать во вторник»
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайан Кристанте

Полузащитник сборной Италии Брайан Кристанте прокомментировал ничью 1:1 с Северной Македонией в отборе к Евро-2024:

«Очень болезненный итог матча для нас. Мы разочарованы, потому что хотели выиграть. Но нет времени на размышления, потому что мы должны работать и выигрывать во вторник.

Много моментов было в первом тайме, но после нашего гола мы остановились. Имели возможность закрыть игру, но в футболе имеют значение все факторы.

За сборную играть всегда трудно, потому что есть сильные соперники из других стран. Мы выкладывались на полную, но времени на получение сыгранности с новым тренером во главе просто нет. Однако мы все равно должны побеждать и сейчас нельзя поддаваться разочарованию.

Самое сложное в таких условиях - забивать голы. Мы создали много моментов, и когда нам удастся забивать много голов с теми возможностями, которые у нас есть, будет играть значительно легче. Давайте стремиться к этому – это и будет следующим нашим шагом вперед».

Во вторник, 12 сентября Италия в Милане примет Украину.

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Бриан Кристанте Евро-2024 сборная Италии по футболу сборная Северной Македонии по футболу Италия - Украина
Источник Sky Sport Italia
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