Андрей ШЕВЧЕНКО: «Невероятная концентрация и командная самоотдача Украины»
Экс-тренер сборной Украины – о матче против Англии
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко у себя в Инстаграме прокомментировал ничью команды Сергея Реброва в матче отбора на Евро-2024 против Англии (1:1):
«Поздравляю команду сборной Украины и тренера Сергея Реброва с важной ничьей и впечатляющей игрой. Невероятная концентрация и командная самоотдача! Спасибо всем болельщикам за невероятную атмосферу на стадионе! Болеем за наших».
Напомним, Шевченко работал со сборной Украины в 2016 – 2021 годах. В четвертьфинале Евро-2020 его команда проиграла Англии 0:4.
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