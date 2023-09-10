Андрей ШЕВЧЕНКО: «Невероятная концентрация и командная самоотдача Украины»

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко у себя в Инстаграме прокомментировал ничью команды Сергея Реброва в матче отбора на Евро-2024 против Англии (1:1):

«Поздравляю команду сборной Украины и тренера Сергея Реброва с важной ничьей и впечатляющей игрой. Невероятная концентрация и командная самоотдача! Спасибо всем болельщикам за невероятную атмосферу на стадионе! Болеем за наших».

Напомним, Шевченко работал со сборной Украины в 2016 – 2021 годах. В четвертьфинале Евро-2020 его команда проиграла Англии 0:4.