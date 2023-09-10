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  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Невероятная концентрация и командная самоотдача Украины»
Чемпионат Европы
10 сентября 2023, 14:08 |
521
0

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Невероятная концентрация и командная самоотдача Украины»

Экс-тренер сборной Украины – о матче против Англии

10 сентября 2023, 14:08 |
521
0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Невероятная концентрация и командная самоотдача Украины»
United24. Андрей Шевченко

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко у себя в Инстаграме прокомментировал ничью команды Сергея Реброва в матче отбора на Евро-2024 против Англии (1:1):

«Поздравляю команду сборной Украины и тренера Сергея Реброва с важной ничьей и впечатляющей игрой. Невероятная концентрация и командная самоотдача! Спасибо всем болельщикам за невероятную атмосферу на стадионе! Болеем за наших».

Напомним, Шевченко работал со сборной Украины в 2016 – 2021 годах. В четвертьфинале Евро-2020 его команда проиграла Англии 0:4.

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Андрей Шевченко сборная Украины по футболу Украина - Англия Евро-2024
Источник Instagram
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