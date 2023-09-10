Федерико ДИМАРКО: «Мы должны обыграть Украину»

Защитник сборной Италии Федерико Димарко прокомментировал ничью 1:1 с Северной Македонией в отборе на Евро-2024:

«После нашего гола мы перестали играть. А когда ты перестаешь играть на таком уровне, то сопернику нужна лишь пара возможностей для того, чтобы потом ты все должен был начинать с самого начала.

Им нужен был стандарт для того, чтобы получить зачетный балл – они его получили. Теперь мы должны сыграть против Украины так, как должна играть настоящая Италия и взять максимум очков. Это важный матч для нашего будущего.

Если мы сыграем так, как в первом тайме, то все будет хорошо. Сегодня мы не должны были допускать тех ошибок, которые были во втором тайме. Мы должны обыграть Украину».