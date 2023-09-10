Федерико ДИМАРКО: «Мы должны обыграть Украину»
Защитник сборной Италии – об отборе на Евро-2024
Защитник сборной Италии Федерико Димарко прокомментировал ничью 1:1 с Северной Македонией в отборе на Евро-2024:
«После нашего гола мы перестали играть. А когда ты перестаешь играть на таком уровне, то сопернику нужна лишь пара возможностей для того, чтобы потом ты все должен был начинать с самого начала.
Им нужен был стандарт для того, чтобы получить зачетный балл – они его получили. Теперь мы должны сыграть против Украины так, как должна играть настоящая Италия и взять максимум очков. Это важный матч для нашего будущего.
Если мы сыграем так, как в первом тайме, то все будет хорошо. Сегодня мы не должны были допускать тех ошибок, которые были во втором тайме. Мы должны обыграть Украину».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр отличился на 26-й минуте
Клебер, похоже, не может жить спокойно на футбольной пенсии