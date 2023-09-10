ЧИЖЕВСКИЙ: «За второй тайм Агробизнес можно похвалить»

В 7-м туре Первой лиги футболисты «Карпат» в гостях победили «Агробизнес» (1:0) и укрепили свое лидерство в группе А.

Главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский в комментарии Sport.ua рассказал, могли ли его подопечные рассчитывать на положительный результат:

– До перерыва «Карпаты» доминировали и, видимо, наиграли на гол. Хотя за мою многолетнюю тренерскую карьеру впервые в ворота хозяев назначали аж два пенальти.

Второй тайм в исполнении моих подопечных мне понравился. Мы даже чаще контролировали мяч, но спастись от поражения не сумели. К сожалению, в составе «Агробизнеса» нет «чистого» нападающего, вот и возникают проблемы с реализацией. Все же, не надо забывать, что мне за короткое время пришлось комплектовать команду практически с нуля. Тем не менее, селекционная работа продолжается, только теперь надежда уже на свободных агентов. На следующей неделе один нападающий из их числа должен прибыть к нам на просмотр.