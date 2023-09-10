Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Ротации в матче с Украиной не избежать»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал ничью 1:1 в матче с Северной Македонией и поделился ожиданиями от поединка против Украины (12 сентября):

«Трудности начинались, когда игра становилась беспорядочной, и мы не были готовы обеспечить надежность обороны. Как результат, в этих ситуациях соперник часто подбирал мячи.

Тем не менее, считаю, что наша команда провела достойную игру. Но над ней, конечно, надо поработать. Мы не позволяли сопернику многого, но нам не хватало терпения правильно играть в пас, когда у нас было для этого и время, и пространство.

Мне пришлось заменить некоторых футболистов из числа тех, который получили желтые карточки. Но замены не сработали. При этом соперник сравнял счет так поздно, что нам не хватило времени, чтобы изменить ситуацию.

Что ж, ничейный итог надо принять. Единственное, что нам теперь остается, — это изучить этот матч, сделать выводы из наших ошибок и улучшить игру к следующему матчу (со сборной Украины, 12 сентября, — прим.).

К сожалению, качество поля сегодня оставляло желать лучшего. Оно было таким, что сказалось на многих наших футболистах, и теперь нам просто не избежать ротации в матче с Украиной».