Даниил Медведев – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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10 сентября второй номер мирового рейтинга Новак Джокович в финале Открытого чемпионата США по теннису сразится против третьего сеяного Даниила Медведева.
Встреча состоится на стадионе Артура Эша. Время начала поединка – не ранее 23:00 по Киеву.
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Это будет 15-я встреча теннисистов, серб выиграл 9 матчей.
Джокович в десятый раз сыграет в финале американского мейджора и может взять четвертый титул. Медведев побеждал на этих кортах два года назад, одолев в финале Новака. Также у него есть проигранный финал Надалю в 2019-м.
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