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US Open
10 сентября 2023, 11:55 | Обновлено 10 сентября 2023, 12:12
964
1

Даниил Медведев – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала US Open

10 сентября 2023, 11:55 | Обновлено 10 сентября 2023, 12:12
964
1
Даниил Медведев – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

10 сентября второй номер мирового рейтинга Новак Джокович в финале Открытого чемпионата США по теннису сразится против третьего сеяного Даниила Медведева.

Встреча состоится на стадионе Артура Эша. Время начала поединка – не ранее 23:00 по Киеву.

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Это будет 15-я встреча теннисистов, серб выиграл 9 матчей.

Джокович в десятый раз сыграет в финале американского мейджора и может взять четвертый титул. Медведев побеждал на этих кортах два года назад, одолев в финале Новака. Также у него есть проигранный финал Надалю в 2019-м.

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смотреть онлайн Новак Джокович US Open 2023 Даниил Медведев
Источник Sport.ua
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