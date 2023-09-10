Даниил Медведев – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 сентября второй номер мирового рейтинга Новак Джокович в финале Открытого чемпионата США по теннису сразится против третьего сеяного Даниила Медведева.

Встреча состоится на стадионе Артура Эша. Время начала поединка – не ранее 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 15-я встреча теннисистов, серб выиграл 9 матчей.

Джокович в десятый раз сыграет в финале американского мейджора и может взять четвертый титул. Медведев побеждал на этих кортах два года назад, одолев в финале Новака. Также у него есть проигранный финал Надалю в 2019-м.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ