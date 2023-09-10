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Чемпионат Европы
10 сентября 2023, 11:39 | Обновлено 10 сентября 2023, 11:42
698
0

Анатолий ТРУБИН: «Тяжелая игра и важный результат»

Украинский вратарь – о поединке со сборной Англии

10 сентября 2023, 11:39 | Обновлено 10 сентября 2023, 11:42
698
0
Анатолий ТРУБИН: «Тяжелая игра и важный результат»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер сборной Украины и португальской «Бенфики» Анатолий Трубин прокомментировал в инстаграме матч с командой Англии (1:1) в отборочной кампании Евро-2024.

«Тяжелая игра и важный результат. Вся борьба впереди. Спасибо за поддержку», – написал Трубин.

Сборная Украина идет второй с 7 очками после 4 встреч в турнирной таблице группы С квалификации Евро-2024. Лидирует Англия, у которой 13 пунктов после 5 встреч.

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Анатолий Трубин Евро-2024 Украина - Англия сборная Украины по футболу сборная Англии по футболу
Источник Instagram
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