Чемпионат Европы10 сентября 2023, 11:39 | Обновлено 10 сентября 2023, 11:42
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Анатолий ТРУБИН: «Тяжелая игра и важный результат»
Украинский вратарь – о поединке со сборной Англии
10 сентября 2023, 11:39 | Обновлено 10 сентября 2023, 11:42
698
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Голкипер сборной Украины и португальской «Бенфики» Анатолий Трубин прокомментировал в инстаграме матч с командой Англии (1:1) в отборочной кампании Евро-2024.
«Тяжелая игра и важный результат. Вся борьба впереди. Спасибо за поддержку», – написал Трубин.
Сборная Украина идет второй с 7 очками после 4 встреч в турнирной таблице группы С квалификации Евро-2024. Лидирует Англия, у которой 13 пунктов после 5 встреч.
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