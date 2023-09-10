Анатолий ТРУБИН: «Тяжелая игра и важный результат»

Голкипер сборной Украины и португальской «Бенфики» Анатолий Трубин прокомментировал в инстаграме матч с командой Англии (1:1) в отборочной кампании Евро-2024.

«Тяжелая игра и важный результат. Вся борьба впереди. Спасибо за поддержку», – написал Трубин.

Сборная Украина идет второй с 7 очками после 4 встреч в турнирной таблице группы С квалификации Евро-2024. Лидирует Англия, у которой 13 пунктов после 5 встреч.