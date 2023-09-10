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Чемпионат Европы
10 сентября 2023, 11:21 | Обновлено 10 сентября 2023, 11:56
957
0

Сандро ТОНАЛИ: «Это не то, на что мы надеялись»

Итальянский хавбек – о матче сборной с командой Северной Македонии

10 сентября 2023, 11:21 | Обновлено 10 сентября 2023, 11:56
957
0
Сандро ТОНАЛИ: «Это не то, на что мы надеялись»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Тонали

Полузащитник сборной Италии и английского «Ньюкасла» Сандро Тонали дал оценку матчу с командой Северной Македонии (1:1) в отборе на чемпионат Европы 2024 года.

«Это не то, на что мы надеялись. Это не тот результат, с которым мы хотели вернуться домой. Правильно, что соперники празднуют. Но теперь мы должны собраться и начать заново, мы должны продолжать работать и хорошо подготовиться к матчу со сборной Украины. У нас были возможности забить на протяжении всего матча, мы играли хорошо. Но они здорово отреагировали в последние четверть часа игры и воспользовались своими немногочисленными шансами. Мы терпели в этом матче, но этого недостаточно для того, чтобы обыграть их», – заявил Тонали.

Сборная Италии в таблице группы С квалификации Евро-2024 занимает третье место. У нее 4 очка после 3 матчей. Выше итальянцев находятся сборные Англии (13 очков, 5 матчей) и Украины (7 очков, 4 матча).

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Сандро Тонали Евро-2024 сборная Италии по футболу
Источник Альфредо Педулла
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