Сандро ТОНАЛИ: «Это не то, на что мы надеялись»

Полузащитник сборной Италии и английского «Ньюкасла» Сандро Тонали дал оценку матчу с командой Северной Македонии (1:1) в отборе на чемпионат Европы 2024 года.

«Это не то, на что мы надеялись. Это не тот результат, с которым мы хотели вернуться домой. Правильно, что соперники празднуют. Но теперь мы должны собраться и начать заново, мы должны продолжать работать и хорошо подготовиться к матчу со сборной Украины. У нас были возможности забить на протяжении всего матча, мы играли хорошо. Но они здорово отреагировали в последние четверть часа игры и воспользовались своими немногочисленными шансами. Мы терпели в этом матче, но этого недостаточно для того, чтобы обыграть их», – заявил Тонали.

Сборная Италии в таблице группы С квалификации Евро-2024 занимает третье место. У нее 4 очка после 3 матчей. Выше итальянцев находятся сборные Англии (13 очков, 5 матчей) и Украины (7 очков, 4 матча).