Соболенко назвала причину своей неудачи в финале US Open

Арина Соболенко объяснила свое поражение от американки Коко Гофф в финальном поединке Открытого чемпионата США – 6:2, 3:6, 2:6.

«В первом сете я неплохо справилась со своими эмоциями. Я была сосредоточена на себе, а не на болельщиках или на том, как двигается Гофф. Она определенно двигалась сегодня просто невероятно. Но во втором сете я начала слишком много думать, и из-за этого начала терять свою силу. После этого Гофф стала лучше двигаться, а я начала пропускать много простых мячей.

Хорошая новость в том, что я играю против себя. Плохо то, что я все еще испытываю эти проблемы, играя против самой себя. Но это нормально. Буду работать усерднее.

Гофф очень хорошо двигалась и здорово защищалась, лучше, чем кто-либо другой. Во втором сете были ключевые моменты, которые я проиграла, и эти моменты помогли ей перевернуть игру. Дальше это была просто ее невероятная игра в защите. Но я сказала бы, что именно из-за этих ключевых моментов во втором сете, где дело было больше во мне, чем в Гофф, я проиграла этот матч», – заявила Соболенко на пресс-конференции после встречи.