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  4. Соболенко назвала причину своей неудачи в финале US Open
US Open
10 сентября 2023, 10:24 | Обновлено 10 сентября 2023, 10:28
2218
4

Соболенко назвала причину своей неудачи в финале US Open

Арина проиграла в безвольном стиле Коко Гофф

10 сентября 2023, 10:24 | Обновлено 10 сентября 2023, 10:28
2218
4
Соболенко назвала причину своей неудачи в финале US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Арина Соболенко объяснила свое поражение от американки Коко Гофф в финальном поединке Открытого чемпионата США – 6:2, 3:6, 2:6.

«В первом сете я неплохо справилась со своими эмоциями. Я была сосредоточена на себе, а не на болельщиках или на том, как двигается Гофф. Она определенно двигалась сегодня просто невероятно. Но во втором сете я начала слишком много думать, и из-за этого начала терять свою силу. После этого Гофф стала лучше двигаться, а я начала пропускать много простых мячей.

Хорошая новость в том, что я играю против себя. Плохо то, что я все еще испытываю эти проблемы, играя против самой себя. Но это нормально. Буду работать усерднее.

Гофф очень хорошо двигалась и здорово защищалась, лучше, чем кто-либо другой. Во втором сете были ключевые моменты, которые я проиграла, и эти моменты помогли ей перевернуть игру. Дальше это была просто ее невероятная игра в защите. Но я сказала бы, что именно из-за этих ключевых моментов во втором сете, где дело было больше во мне, чем в Гофф, я проиграла этот матч», – заявила Соболенко на пресс-конференции после встречи.

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Арина Соболенко Коко Гофф US Open 2023
Источник US Open
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Fant24
Сука тварь поддерживающая лукшенко 
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+6
Alehandro
"почала занадто багато думати")) Те, шо думати це не твоє, то вже давно всім зрозуміло. Навіть не намагайся...
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+3
Максим Колісник
Те що вона не думає це помітно. Гилить по м'ячу з закритими очима, намагаючись повідбивати суперницям руки. Жодної техніки чи тактики
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0
DK1961
Главная причина твоей неудачи - твоя продажная сущность - быть картофельной подстилкой у таракана
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0
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