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  4. ВИДЕО Как оценивать ничью против англичан и уровень нашей сборной?
Чемпионат Европы
10 сентября 2023, 10:06 |
1323
1

ВИДЕО Как оценивать ничью против англичан и уровень нашей сборной?

«Записки украинского болельщика» – об игре отбора к Евро-2024 Украина – Англия

10 сентября 2023, 10:06 |
1323
1
ВИДЕО Как оценивать ничью против англичан и уровень нашей сборной?
Getty Images/Global Images Ukraine

Сыграть в квалификации к Евро-2024 против сборной Англии и забрать себе ничью 1:1 – это прекрасный результат работы штаба Сергея Реброва в национальной команде. Впрочем, не стоит переоценивать нашу сборную Украины, ведь это лишь один матч и стоит адекватно оценивать наши шансы в матче против сборной Италии уже 12 сентября.

Как оценивать ничью против англичан и уровень нашей сборной? «Записки украинского болельщика» пытаются разобраться.

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видео Записки украинского болельщика Евро-2024 Украина - Англия сборная Украины по футболу сборная Англии по футболу Сергей Ребров
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Выталкиватель парашутистов
Огромное спасибо команде Англии, пожалели нас,дали нам возможность побороться за 2 место в группе, ведь Италия сейчас - это бледная тень той команды, которая выиграла ЧЕ у англичан, и нашей сборной по плечу не только сыграть в ничью,но и выиграть 12 сентября.
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