ВИДЕО Как оценивать ничью против англичан и уровень нашей сборной?

Сыграть в квалификации к Евро-2024 против сборной Англии и забрать себе ничью 1:1 – это прекрасный результат работы штаба Сергея Реброва в национальной команде. Впрочем, не стоит переоценивать нашу сборную Украины, ведь это лишь один матч и стоит адекватно оценивать наши шансы в матче против сборной Италии уже 12 сентября.

Как оценивать ничью против англичан и уровень нашей сборной? «Записки украинского болельщика» пытаются разобраться.