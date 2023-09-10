Чемпионат Европы10 сентября 2023, 10:06 |
1323
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ВИДЕО Как оценивать ничью против англичан и уровень нашей сборной?
«Записки украинского болельщика» – об игре отбора к Евро-2024 Украина – Англия
10 сентября 2023, 10:06 |
1323
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Сыграть в квалификации к Евро-2024 против сборной Англии и забрать себе ничью 1:1 – это прекрасный результат работы штаба Сергея Реброва в национальной команде. Впрочем, не стоит переоценивать нашу сборную Украины, ведь это лишь один матч и стоит адекватно оценивать наши шансы в матче против сборной Италии уже 12 сентября.
Как оценивать ничью против англичан и уровень нашей сборной? «Записки украинского болельщика» пытаются разобраться.
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Комментарии 1
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Огромное спасибо команде Англии, пожалели нас,дали нам возможность побороться за 2 место в группе, ведь Италия сейчас - это бледная тень той команды, которая выиграла ЧЕ у англичан, и нашей сборной по плечу не только сыграть в ничью,но и выиграть 12 сентября.
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