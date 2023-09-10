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Чемпионат Европы
10 сентября 2023, 09:30 | Обновлено 10 сентября 2023, 09:41
357
0

Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Не на нашем уровне»

Англичанин – о матче с командой Украины

10 сентября 2023, 09:30 | Обновлено 10 сентября 2023, 09:41
357
0
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Не на нашем уровне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем оценил игру с командой Украины (1:1) в квалификации чемпионата Европы-2024, которая состоялась в субботу, 9 сентября, во Вроцлаве.

«Не на нашем уровне, но на очко ближе к Германии», – написал Беллингем в сторис инстаграма.

Сборная Англии в турнирной таблице группы С отбора на Евро-2024 занимает первое место, имея 13 очков после 5 матчей. Украина идет второй с 7 очками после 4 встреч.

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Джуд Беллингем сборная Англии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Англия
Источник Instagram
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