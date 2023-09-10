Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Не на нашем уровне»

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем оценил игру с командой Украины (1:1) в квалификации чемпионата Европы-2024, которая состоялась в субботу, 9 сентября, во Вроцлаве.

«Не на нашем уровне, но на очко ближе к Германии», – написал Беллингем в сторис инстаграма.

Сборная Англии в турнирной таблице группы С отбора на Евро-2024 занимает первое место, имея 13 очков после 5 матчей. Украина идет второй с 7 очками после 4 встреч.