Чемпионат Европы10 сентября 2023, 09:30 | Обновлено 10 сентября 2023, 09:41
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Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Не на нашем уровне»
Англичанин – о матче с командой Украины
10 сентября 2023, 09:30 | Обновлено 10 сентября 2023, 09:41
357
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем оценил игру с командой Украины (1:1) в квалификации чемпионата Европы-2024, которая состоялась в субботу, 9 сентября, во Вроцлаве.
«Не на нашем уровне, но на очко ближе к Германии», – написал Беллингем в сторис инстаграма.
Сборная Англии в турнирной таблице группы С отбора на Евро-2024 занимает первое место, имея 13 очков после 5 матчей. Украина идет второй с 7 очками после 4 встреч.
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