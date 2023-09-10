ФОТО. Триумф со слезами. Гофф и ее победа в финале US Open

В финале Открытого чемпионата США по теннису 19-летняя американская теннисистка Коко Гофф в трех сетах обыграла Арину Соболенко.

Победить уроженке Флориды удалось после поражения в первом сете решающего матча – 2:6, 6:3, 6:2.

Для Коко это первый титул на турнирах Grand Slam. На ее счету теперь 6 трофеев за карьеру.