US Open10 сентября 2023, 08:52 | Обновлено 10 сентября 2023, 08:53
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ФОТО. Триумф со слезами. Гофф и ее победа в финале US Open
Американка стала победительницей Открытого чемпионата США
10 сентября 2023, 08:52 | Обновлено 10 сентября 2023, 08:53
1121
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В финале Открытого чемпионата США по теннису 19-летняя американская теннисистка Коко Гофф в трех сетах обыграла Арину Соболенко.
Победить уроженке Флориды удалось после поражения в первом сете решающего матча – 2:6, 6:3, 6:2.
Для Коко это первый титул на турнирах Grand Slam. На ее счету теперь 6 трофеев за карьеру.
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