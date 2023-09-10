Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Триумф со слезами. Гофф и ее победа в финале US Open
US Open
10 сентября 2023, 08:52 | Обновлено 10 сентября 2023, 08:53
1121
0

ФОТО. Триумф со слезами. Гофф и ее победа в финале US Open

Американка стала победительницей Открытого чемпионата США

10 сентября 2023, 08:52 | Обновлено 10 сентября 2023, 08:53
1121
0
ФОТО. Триумф со слезами. Гофф и ее победа в финале US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

В финале Открытого чемпионата США по теннису 19-летняя американская теннисистка Коко Гофф в трех сетах обыграла Арину Соболенко.

Победить уроженке Флориды удалось после поражения в первом сете решающего матча – 2:6, 6:3, 6:2.

Для Коко это первый титул на турнирах Grand Slam. На ее счету теперь 6 трофеев за карьеру.

pobeda-koko-goff-na-us-open-2023
pobeda-koko-goff-na-us-open-2023-foto-1
pobeda-koko-goff-na-us-open-2023-foto-2
pobeda-koko-goff-na-us-open-2023-foto-3
pobeda-koko-goff-na-us-open-2023-foto-4
По теме:
Коко Гофф дала оценку своей победе над Соболенко в финале US Open
ВИДЕО. Как Гофф стала чемпионкой US Open
19-летняя королева США. Гофф наказала Соболенко и завоевала титул US Open
Коко Гофф Арина Соболенко фотогалерея US Open 2023
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лев среди львов. Назван лучший игрок сборной Украины в матче против Англии
Футбол | 09 сентября 2023, 21:16 10
Лев среди львов. Назван лучший игрок сборной Украины в матче против Англии
Лев среди львов. Назван лучший игрок сборной Украины в матче против Англии

Болельщики признали лучшим автора единственного гола украинцев – Александра Зинченко

САБО: «Цыганков был слабеньким, а Мудрик вообще стоял»
Футбол | 10 сентября 2023, 06:28 5
САБО: «Цыганков был слабеньким, а Мудрик вообще стоял»
САБО: «Цыганков был слабеньким, а Мудрик вообще стоял»

Бывший тренер раскритиковал игроков сборной Украины

ФОТО. Экс-вторая ракетка мира опубликовала яркий снимок с отдыха в Греции
Теннис | 09.09.2023, 12:56
ФОТО. Экс-вторая ракетка мира опубликовала яркий снимок с отдыха в Греции
ФОТО. Экс-вторая ракетка мира опубликовала яркий снимок с отдыха в Греции
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 09.09.2023, 22:35
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии
Футбол | 09.09.2023, 20:51
Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии
Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – Англия – 1:1. Ничья во Вроцлаве со вкусом победы. Видео голов
Украина – Англия – 1:1. Ничья во Вроцлаве со вкусом победы. Видео голов
09.09.2023, 20:55 7
Футбол
Ярослава Магучих – победительница этапа Бриллиантовой лиги
Ярослава Магучих – победительница этапа Бриллиантовой лиги
08.09.2023, 22:51 2
Другие виды
ВИДЕО. Суператака украинцев. Зинченко вывел Украину вперед в игре с Англией
ВИДЕО. Суператака украинцев. Зинченко вывел Украину вперед в игре с Англией
09.09.2023, 19:31 2
Футбол
ВИДЕО. 120-миллионый новичок Арсенала и игрок Англии: «Слава Украине!»
ВИДЕО. 120-миллионый новичок Арсенала и игрок Англии: «Слава Украине!»
09.09.2023, 21:42 4
Футбол
Неудачный дебют. Украина U-21 потерпела поражение от Германии U-21
Неудачный дебют. Украина U-21 потерпела поражение от Германии U-21
08.09.2023, 21:08 24
Футбол
Алькарас проиграл Медведеву в полуфинале US Open
Алькарас проиграл Медведеву в полуфинале US Open
09.09.2023, 05:59 12
Теннис
Сборная Украины – в четвертьфинале чемпионата Европы!
Сборная Украины – в четвертьфинале чемпионата Европы!
09.09.2023, 22:25 17
Волейбол
Новая звезда Испании: 16-летний тинейджер Ямал готов переписать историю
Новая звезда Испании: 16-летний тинейджер Ямал готов переписать историю
08.09.2023, 10:26 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем