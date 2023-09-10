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US Open
10 сентября 2023, 08:15 | Обновлено 10 сентября 2023, 08:22
382
0

Коко Гофф дала оценку своей победе над Соболенко в финале US Open

Американка эмоции не сдерживала

10 сентября 2023, 08:15 | Обновлено 10 сентября 2023, 08:22
382
0
Коко Гофф дала оценку своей победе над Соболенко в финале US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Американская теннисистка Коко Гофф прокомментировала победу над Ариной Соболенко в финальной встрече Открытого чемпионата США. 19-летняя уроженка Флориды, как известно, победила в трех сетах – 2:6, 6:3, 6:2.

«Для меня это так много значит. В этот момент я чувствую себя немного в шоке. То поражение на Открытом чемпионате Франции стало для меня горем, но я поняла, что бог посылает меня через невзгоды и испытания, и это делает этот момент даже слаще, чем я могла себе представить.

Мой отец в детстве взял меня на этот турнир, я сидела прямо там и смотрела, как соревнуются Винус и Серена, так что быть здесь, на этой сцене, действительно невероятно», – призналась Гофф после финального матча.

Напомним, в понедельник, 11 сентября, Гофф станет третьей ракеткой мира. Коко, победив в Нью-Йорке, завоевала свой первый титул турнира Grand Slam.

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Коко Гофф Арина Соболенко US Open 2023
Источник US Open
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