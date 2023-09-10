Гарри КЕЙН: «Это не конец света»

Нападающий сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн поделился впечатлениями от ничьей в матче со сборной Украины (1:1).

«Конечно, я немного разочарован. Мы контролировали игру, но чуть-чуть не хватило в последней трети поля. У нас не было таких быстрых связей. Если ты не в своем лучшем состоянии и все равно получаешь зачетный пункт, это признак хорошей команды. Это не конец света.

Первый гол Уокера за сборную? Я очень рад за Кайла! У нас есть шутка об этом. Я сказал ему, что перед тем, как он уйдет на пенсию, я позволю ему пробить пенальти. Я рад за него», – сказал Кейн.

После матча Англия в турнирной таблице с 13 пунктами опережает Украину на 6 очков, имея при этом одну игру больше.