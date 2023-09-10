ФОТО. Ничья Украины и Англии во Вроцлаве

9 сентября национальная сборная Украины сыграла вничью против сборной Англии в рамках отбора к Евро-2024 (напомним, первый матч между командами закончился нашим поражением 0:2).

Голы в составе своих команд забивали экс-партнеры по английскому «Манчестер Сити» – Александр Зинченко с передачи Ефима Конопли и Кайл Уокер, которому ассистировал Гарри Кейн.

Игра проходила во Вроцлаве, после игры футболисты отмечали, что поддержка трибун очень помогала им.

К вашему вниманию несколько самых ярких фото матча.