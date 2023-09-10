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Чемпионат Европы
10 сентября 2023, 05:35 | Обновлено 10 сентября 2023, 05:37
909
0

Кайл УОКЕР: «Мы много владели мячом, но Украина сыграла хорошо»

Защитник сборной Англии – о ничьей с Украиной

10 сентября 2023, 05:35 | Обновлено 10 сентября 2023, 05:37
909
0
Кайл УОКЕР: «Мы много владели мячом, но Украина сыграла хорошо»

Кайл Уокер, автор гола национальной сборной Англии в ворота сборной Украины, прокомментировал события на поле (матч закончился со счетом 1:1) и забитый мяч.

«Гол? Почувствовал облегчение, наконец-то я могу поставить галочку.

Я играю с Кейном уже несколько лет и знаю, что он любит опускаться в глубину и замечает такие забегания. Я увидел коридор. Это демонстрирует, насколько он умный футболист, будет опускаться в глубину и будет играть «девятку». Нам просто нужна самая лучшая версия Кейна.

Рад, что смог внести свой вклад, но моя основная работа – не давать забивать голы.

Иногда встречаются такие матчи. Мы много владели мячом, должны были создать еще несколько моментов, но Украина сыграла хорошо. Это фантастика для них после всего, через что они прошли», - сказал Уокер.

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сборная Англии по футболу сборная Украины по футболу Украина - Англия Евро-2024 Кайл Уокер
Источник BBC
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