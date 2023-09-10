КОНОПЛЯ: «Знал, что в той зоне будет Зинченко или Мудрик»

Ефим Конопля, правый защитник сборной Украины, прокомментировал ситуацию на поле, когда он отдавал ассист на Александра Зинченко в матче с Англией (1:1).

«Была очень большая радость, когда я выходил на поле. Слышал аплодисменты и свист. Видел болельщиков. Я их очень давно не видел, честно говоря. Мандража не было. Имел четкое понимание того, что нужно делать на поле.

Немного торопились, когда отбирали мяч. У кого-то были силы и кто-то хотел поскорее сыграть вперед. Но это нормально. Все могут ошибаться. В этом нет ничего ужасного.

Гол? Интуитивно почувствовали друг друга с Зинченко. В одной команде играем, общаемся и знаем пожелания друг друга. Я раньше знал, что в той зоне будет либо Саша, либо Михаил. Я поднял голову, увидел Сашу и нашел его передачей.

В Англии был ряд высококлассных игроков, а у нас команда. Команду гораздо сложнее обыграть, чем нескольких отдельных игроков. Мы не дали им сделать ничего опасного в атаке. У них был контроль, но моментов почти не было», – сказал Конопля.