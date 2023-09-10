Гарри ЛИНЕКЕР: «Зинченко – исключительный футболист и впечатляющий человек»

Английский журналист Гарри Линекер похвалил украинца Александра Зинченко после матча между сборными Украины и Англии (1:1) в рамках отбора на Евро-2024.

«Кроме того, что он является исключительным футболистом, Зинченко – очень впечатляющий молодой человек. Наверное, очень трудно пережить кошмар вторжения в свою страну», – написал Линекер у себя в твиттере.

В матче против Англии Зинченко забил гол и стал одним из лучших в составе сборной Украины на пару с Ефимом Коноплей.