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  4. Гарри ЛИНЕКЕР: «Зинченко – исключительный футболист и впечатляющий человек»
Чемпионат Европы
10 сентября 2023, 05:06 | Обновлено 10 сентября 2023, 05:10
1175
0

Гарри ЛИНЕКЕР: «Зинченко – исключительный футболист и впечатляющий человек»

Английский журналист похвалил игрока сборной Украины

10 сентября 2023, 05:06 | Обновлено 10 сентября 2023, 05:10
1175
0
Гарри ЛИНЕКЕР: «Зинченко – исключительный футболист и впечатляющий человек»
Instagram. Гари Линекер

Английский журналист Гарри Линекер похвалил украинца Александра Зинченко после матча между сборными Украины и Англии (1:1) в рамках отбора на Евро-2024.

«Кроме того, что он является исключительным футболистом, Зинченко – очень впечатляющий молодой человек. Наверное, очень трудно пережить кошмар вторжения в свою страну», – написал Линекер у себя в твиттере.

В матче против Англии Зинченко забил гол и стал одним из лучших в составе сборной Украины на пару с Ефимом Коноплей.

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сборная Англии по футболу сборная Украины по футболу Украина - Англия Евро-2024 Гари Линекер
Источник Twitter
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