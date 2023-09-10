Чемпионат Европы10 сентября 2023, 05:06 | Обновлено 10 сентября 2023, 05:10
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Гарри ЛИНЕКЕР: «Зинченко – исключительный футболист и впечатляющий человек»
Английский журналист похвалил игрока сборной Украины
10 сентября 2023, 05:06 | Обновлено 10 сентября 2023, 05:10
1175
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Английский журналист Гарри Линекер похвалил украинца Александра Зинченко после матча между сборными Украины и Англии (1:1) в рамках отбора на Евро-2024.
«Кроме того, что он является исключительным футболистом, Зинченко – очень впечатляющий молодой человек. Наверное, очень трудно пережить кошмар вторжения в свою страну», – написал Линекер у себя в твиттере.
В матче против Англии Зинченко забил гол и стал одним из лучших в составе сборной Украины на пару с Ефимом Коноплей.
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