Стали известны оценки за матч Украина – Англия

Статистический портал Whoscored выставил оценки игрокам матча Украина – Англия. Он закончился вчера со счетом 1:1.

Среди игроков сборной Украины высшие баллы (по 6,9) получили авторы гола и голевой передачи соответственно Александр Зинченко и Ефим Конопля. Ненамного от них отстал и голкипер Георгий Бущан, которому поставили 6,8.

В составе наших соперников высшие оценки за украинское трио получили только авторы гола и ассиста соответственно Гарри Кейн (7,1) и Кайл Уокер (7,2), а также Джуд Беллингем (7,1). Центрбек Гуэхи заслужил, как и Бущан, отметку 6,8.

Лучшим игроком матча признан правый защитник англичан Кайл Уокер.