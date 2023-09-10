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Чемпионат Европы
10 сентября 2023, 03:55 | Обновлено 10 сентября 2023, 04:05
838
0

Стали известны оценки за матч Украина – Англия

Лучшим игроком матча стал Кайл Уокер

10 сентября 2023, 03:55 | Обновлено 10 сентября 2023, 04:05
838
0
Стали известны оценки за матч Украина – Англия
Getty Images/Global Images Ukraine

Статистический портал Whoscored выставил оценки игрокам матча Украина – Англия. Он закончился вчера со счетом 1:1.

Среди игроков сборной Украины высшие баллы (по 6,9) получили авторы гола и голевой передачи соответственно Александр Зинченко и Ефим Конопля. Ненамного от них отстал и голкипер Георгий Бущан, которому поставили 6,8.

В составе наших соперников высшие оценки за украинское трио получили только авторы гола и ассиста соответственно Гарри Кейн (7,1) и Кайл Уокер (7,2), а также Джуд Беллингем (7,1). Центрбек Гуэхи заслужил, как и Бущан, отметку 6,8.

Лучшим игроком матча признан правый защитник англичан Кайл Уокер.

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Источник WhoScored
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