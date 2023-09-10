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Евро
Косово
09.09.2023 21:45 – FT 2 : 2
Швейцария
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10 сентября 2023, 04:30 | Обновлено 10 сентября 2023, 04:32
54
0

Косово – Швейцария – 2:2. Дубль Мурики. Видео голов и обзор матча

Лидер группы I потерял очки

10 сентября 2023, 04:30 | Обновлено 10 сентября 2023, 04:32
54
0
Косово – Швейцария – 2:2. Дубль Мурики. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок группы I отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 года. Швейцария не сумела справиться с Косово, потеряв победу в конце матча. Интересно, что «косовары» отличились трижды – их игрок Мурики отличился дублем, а еще один гол забил Ррахмани в свои ворота.

Сборная Румынии могла воспользоваться шансом и догнать конкурентов (Швейцария сейчас на первом месте в гриппе, опережая Румынию на два очка), но тоже не смогла победить, сыграв вничью с израильтянами (1:1).

Косово – Швейцария – 2:2

Голы: Мурики, 65, 90+4 – Фройлер, 14, Ррахмани, аг, 79.

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Ведат Муричи (Косово).
79’
ГОЛ ! Автогол забил Амир Ррахмани (Косово).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Ведат Муричи (Косово).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Ремо Фройлер (Швейцария).
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Источник Sport.ua
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