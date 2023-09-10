Косово – Швейцария – 2:2. Дубль Мурики. Видео голов и обзор матча

Состоялся поединок группы I отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 года. Швейцария не сумела справиться с Косово, потеряв победу в конце матча. Интересно, что «косовары» отличились трижды – их игрок Мурики отличился дублем, а еще один гол забил Ррахмани в свои ворота.

Сборная Румынии могла воспользоваться шансом и догнать конкурентов (Швейцария сейчас на первом месте в гриппе, опережая Румынию на два очка), но тоже не смогла победить, сыграв вничью с израильтянами (1:1).

Косово – Швейцария – 2:2

Голы: Мурики, 65, 90+4 – Фройлер, 14, Ррахмани, аг, 79.