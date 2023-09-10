После первого тайма в матче Интер Майами – Канзас-Сити счет 2:1

Продолжается матч чемпионата MLS, в котором встречаются «Интер Майами» и «Спортинг Канзас-Сити». После первого тайма счет 2:1.

Первыми забили гости. На девятой минуте отличился Даниэль Саллои.

В середине тайма счет сравнял Леонардо Кампана, реализовав пенальти. В конце тайма тот же Кампана вывел свою команду вперед, оформив дубль.

Отметим, что Кампана не бил бы пенальти, будь на поле капитан команды Лионель Месси, но аргентинец пропускает игру из-за вызова в национальную сборную. По той же причине не играет и Сергей Кривцов, а вот Бускетс и Альба играют в основе.