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Major League Soccer
10 сентября 2023, 03:28 | Обновлено 10 сентября 2023, 03:34
22
0

После первого тайма в матче Интер Майами – Канзас-Сити счет 2:1

Команды играют матч регулярного чемпионата

10 сентября 2023, 03:28 | Обновлено 10 сентября 2023, 03:34
22
0
После первого тайма в матче Интер Майами – Канзас-Сити счет 2:1

Продолжается матч чемпионата MLS, в котором встречаются «Интер Майами» и «Спортинг Канзас-Сити». После первого тайма счет 2:1.

Первыми забили гости. На девятой минуте отличился Даниэль Саллои.

В середине тайма счет сравнял Леонардо Кампана, реализовав пенальти. В конце тайма тот же Кампана вывел свою команду вперед, оформив дубль.

Отметим, что Кампана не бил бы пенальти, будь на поле капитан команды Лионель Месси, но аргентинец пропускает игру из-за вызова в национальную сборную. По той же причине не играет и Сергей Кривцов, а вот Бускетс и Альба играют в основе.

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Спортинг Канзас-Сити Лионель Месси Сергей Кривцов Серхио Бускетс Жорди Альба Интер Майами
Источник Sport.ua
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