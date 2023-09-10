Эстония – Швеция – 0:5. Избиение аутсайдера. Видео голов и обзор матча
Швеция будет пробовать догнать Бельгию с Австирей
Состоялся второй поединок в группе F. В отличие от сборной Бельгии, которая забивла Азербайджану необходимый для победы минимум, Швеция не стала экономить силы и вдребезги разгромила эстонцев.
Игра закончилась со счётом 0:5. Голы забивали Дьокереш, Кулушевски, Исак, Квайсон и Классон.
Теперь в группе F у сборных Бельгии и Австрии по 10 очков, у Швеции 6, а замыкают таблицу Эстония и Азербайджан, в активе которых по одному набранному баллу.
Группа F.
Эстония – Швеция – 0:5
Голы: Дьокереш, 18, Кулушевски, 24, Исаак, 39, Квайсон, 75, Классон, 90.
События матча
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