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Евро
Эстония
09.09.2023 19:00 – FT 0 : 5
Швеция
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10 сентября 2023, 03:03 | Обновлено 10 сентября 2023, 03:15
36
0

Эстония – Швеция – 0:5. Избиение аутсайдера. Видео голов и обзор матча

Швеция будет пробовать догнать Бельгию с Австирей

10 сентября 2023, 03:03 | Обновлено 10 сентября 2023, 03:15
36
0
Эстония – Швеция – 0:5. Избиение аутсайдера. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся второй поединок в группе F. В отличие от сборной Бельгии, которая забивла Азербайджану необходимый для победы минимум, Швеция не стала экономить силы и вдребезги разгромила эстонцев.

Игра закончилась со счётом 0:5. Голы забивали Дьокереш, Кулушевски, Исак, Квайсон и Классон.

Теперь в группе F у сборных Бельгии и Австрии по 10 очков, у Швеции 6, а замыкают таблицу Эстония и Азербайджан, в активе которых по одному набранному баллу.

Группа F.

Эстония – Швеция – 0:5

Голы: Дьокереш, 18, Кулушевски, 24, Исаак, 39, Квайсон, 75, Классон, 90.

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Клаэссон (Швеция).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Робин Квайсон (Швеция).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Швеция).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Деян Кулушевски (Швеция).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Швеция).
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Источник Sport.ua
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