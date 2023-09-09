Группа F. Швеция не оставила шансов Эстонии
Скандинавы забили пять голов без ответа
Сегодня, 9 сентября, состоялся матч 5 тура группы F отбора к Евро-2024 между национальными командами Швеции и Эстонии.
Шведские футболисты уверенно начали встречу и уже на 18-й минуте повели в счете, а к перерыву увеличили свое преимущество уже в три мяча. Во втором тайме в конце встречи Робин Квайсон и Виктор Классон установили итоговый счет на табло – 5:0.
После четырех сыгранных матчей в активе шведской сборной 6 очков, в Эстонии – 1.
Группа F
Эстония – Швеция – 0:5
Голы: 0:1 – Дьокереш, 18, Кулушевски, 24, Исак, 39, Куайсон, 75, Классон, 90.
Обзор матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
До следующей соперницы в рейтинге нужно выполнить три прыжка
Украинская команда обыграла представительниц хорватского клуба со счетом 3:0