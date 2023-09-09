Группа F. Швеция не оставила шансов Эстонии

Сегодня, 9 сентября, состоялся матч 5 тура группы F отбора к Евро-2024 между национальными командами Швеции и Эстонии.

Шведские футболисты уверенно начали встречу и уже на 18-й минуте повели в счете, а к перерыву увеличили свое преимущество уже в три мяча. Во втором тайме в конце встречи Робин Квайсон и Виктор Классон установили итоговый счет на табло – 5:0.

После четырех сыгранных матчей в активе шведской сборной 6 очков, в Эстонии – 1.

Группа F

Эстония – Швеция – 0:5



Голы: 0:1 – Дьокереш, 18, Кулушевски, 24, Исак, 39, Куайсон, 75, Классон, 90.

Обзор матча: