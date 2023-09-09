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Евро
Эстония
09.09.2023 19:00 – FT 0 : 5
Швеция
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Чемпионат Европы
09 сентября 2023, 21:22 | Обновлено 09 сентября 2023, 21:23
163
0

Группа F. Швеция не оставила шансов Эстонии

Скандинавы забили пять голов без ответа

09 сентября 2023, 21:22 | Обновлено 09 сентября 2023, 21:23
163
0
Группа F. Швеция не оставила шансов Эстонии
vavel.com. Сборная Швеции

Сегодня, 9 сентября, состоялся матч 5 тура группы F отбора к Евро-2024 между национальными командами Швеции и Эстонии.

Шведские футболисты уверенно начали встречу и уже на 18-й минуте повели в счете, а к перерыву увеличили свое преимущество уже в три мяча. Во втором тайме в конце встречи Робин Квайсон и Виктор Классон установили итоговый счет на табло – 5:0.

После четырех сыгранных матчей в активе шведской сборной 6 очков, в Эстонии – 1.

Группа F

Эстония – Швеция – 0:5

Голы: 0:1 – Дьокереш, 18, Кулушевски, 24, Исак, 39, Куайсон, 75, Классон, 90.

Обзор матча:

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Источник Sport.ua
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