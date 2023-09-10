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US Open
10 сентября 2023, 02:43 | Обновлено 10 сентября 2023, 02:51
187
0

ВИДЕО. Как Гофф чемпионкой US Open стала

Американка выиграла первый турнир Grand Slam

10 сентября 2023, 02:43 | Обновлено 10 сентября 2023, 02:51
187
0
ВИДЕО. Как Гофф чемпионкой US Open стала
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончился финал Открытого чемпионата Америки 2023 по теннису. Победу в нем одержала 19-летняя хозяйка соревнований Коко Гофф.

В финале американка победила Арину Соболенко, проиграв первый сет, но вырвав победу у двух других.

Эта победа стала для Гоффа двенадцатой подряд. После обновления рейтинга WTA она станет третьей ракеткой мира.

US Open 2023. Финал

Коко Гофф (США) [6] – Арина Соболенко [2] – 2:6, 6:3, 6:2.

К вашему вниманию видеообзор игры.

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Источник Sport.ua
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