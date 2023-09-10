US Open10 сентября 2023, 02:43 | Обновлено 10 сентября 2023, 02:51
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ВИДЕО. Как Гофф чемпионкой US Open стала
Американка выиграла первый турнир Grand Slam
10 сентября 2023, 02:43 | Обновлено 10 сентября 2023, 02:51
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Закончился финал Открытого чемпионата Америки 2023 по теннису. Победу в нем одержала 19-летняя хозяйка соревнований Коко Гофф.
В финале американка победила Арину Соболенко, проиграв первый сет, но вырвав победу у двух других.
Эта победа стала для Гоффа двенадцатой подряд. После обновления рейтинга WTA она станет третьей ракеткой мира.
US Open 2023. Финал
Коко Гофф (США) [6] – Арина Соболенко [2] – 2:6, 6:3, 6:2.
К вашему вниманию видеообзор игры.
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