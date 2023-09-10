ВИДЕО. Как Гофф чемпионкой US Open стала

Закончился финал Открытого чемпионата Америки 2023 по теннису. Победу в нем одержала 19-летняя хозяйка соревнований Коко Гофф.

В финале американка победила Арину Соболенко, проиграв первый сет, но вырвав победу у двух других.

Эта победа стала для Гоффа двенадцатой подряд. После обновления рейтинга WTA она станет третьей ракеткой мира.

US Open 2023. Финал

Коко Гофф (США) [6] – Арина Соболенко [2] – 2:6, 6:3, 6:2.

К вашему вниманию видеообзор игры.