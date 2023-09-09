Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На карте клубного представительства сборной Украины появилась новая «точка»
Чемпионат Европы
09 сентября 2023, 22:51 | Обновлено 09 сентября 2023, 23:04
476
0

На карте клубного представительства сборной Украины появилась новая «точка»

Впервые за нашу национальную дружину сыграл футболист из «Валенсии»

09 сентября 2023, 22:51 | Обновлено 09 сентября 2023, 23:04
476
0
На карте клубного представительства сборной Украины появилась новая «точка»
УАФ

В поединке с Англией (1:1) Сергей Сидорчук впервые представлял в сборной Украины бельгийский чемпионат, а Артем Довбик и Роман Яремчук – испанский. При этом «Валенсия» стала 10-м клубом Ла Лиги, делегировавших своих игроков в украинскую сборную.

В общей сложности 9 наших «испанцев» провели за главную команду страны 39 матчей и забили 9 мячей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Испанские клубы, делегировавшие своих игроков в сборную Украины

Клуб

Игрок

Матчи

Голы

Барселона

Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ

5

-

Бетис

Роман ЗОЗУЛЯ

4

-

Валенсия

Роман ЯРЕМЧУК

1

-

Вальядолид

Андрей ЛУНИН

2

-2

Гранада

Артем КРАВЕЦ

4

2

Жирона

Виктор ЦЫГАНКОВ

5

4

Артем ДОВБИК

1

-

Леганес

Андрей ЛУНИН

1

-

Малага

Денис БОЙКО

1

-

Реал

Андрей ЛУНИН

4

-2

Севилья

Евгений КОНОПЛЯНКА

11

3

По теме:
ШАЛАЕВ: «Украина не позволила Англии продемонстрировать свою мощь»
БУЩАН: «Я благодарен тренеру, что доверил мне место в воротах»
Украина наконец-то «размочила» Англию
цифры и факты Роман Яремчук сборная Украины по футболу Украина - Англия
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 08 сентября 2023, 22:53 0
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу

В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина

Сергей РЕБРОВ: «Я счастлив, вы видите, что все люди счастливы»
Футбол | 09 сентября 2023, 21:44 2
Сергей РЕБРОВ: «Я счастлив, вы видите, что все люди счастливы»
Сергей РЕБРОВ: «Я счастлив, вы видите, что все люди счастливы»

Главный тренер украинской сборной прокомментировал матч с англичанами

ВИДЕО. Где был Миколенко? Уокер забил Украине в матче отбора Евро-2024
Футбол | 09.09.2023, 19:47
ВИДЕО. Где был Миколенко? Уокер забил Украине в матче отбора Евро-2024
ВИДЕО. Где был Миколенко? Уокер забил Украине в матче отбора Евро-2024
Украина – Англия – 1:1. Ничья во Вроцлаве со вкусом победы. Видео голов
Футбол | 09.09.2023, 20:55
Украина – Англия – 1:1. Ничья во Вроцлаве со вкусом победы. Видео голов
Украина – Англия – 1:1. Ничья во Вроцлаве со вкусом победы. Видео голов
Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии
Футбол | 09.09.2023, 20:51
Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии
Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Опыт победил молодость. Определен первый финалист US Open
Опыт победил молодость. Определен первый финалист US Open
09.09.2023, 00:57 6
Теннис
Конец трансферной саги. Стала известна судьба Мохамеда Салаха
Конец трансферной саги. Стала известна судьба Мохамеда Салаха
07.09.2023, 20:11 1
Футбол
Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Украины
Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Украины
07.09.2023, 21:11 1
Хоккей
Где смотреть онлайн матч отбора на Евро-2024 Украина – Англия
Где смотреть онлайн матч отбора на Евро-2024 Украина – Англия
09.09.2023, 02:19 3
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «В Динамо увольнение Луческу ничего не изменит»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В Динамо увольнение Луческу ничего не изменит»
08.09.2023, 12:29 25
Футбол
ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии
ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии
07.09.2023, 16:56 8
Футбол
Известны три участницы Итогового турнира WTA 2023 года
Известны три участницы Итогового турнира WTA 2023 года
08.09.2023, 09:26
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем