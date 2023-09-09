На карте клубного представительства сборной Украины появилась новая «точка»
Впервые за нашу национальную дружину сыграл футболист из «Валенсии»
В поединке с Англией (1:1) Сергей Сидорчук впервые представлял в сборной Украины бельгийский чемпионат, а Артем Довбик и Роман Яремчук – испанский. При этом «Валенсия» стала 10-м клубом Ла Лиги, делегировавших своих игроков в украинскую сборную.
В общей сложности 9 наших «испанцев» провели за главную команду страны 39 матчей и забили 9 мячей.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Испанские клубы, делегировавшие своих игроков в сборную Украины
|
Клуб
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Барселона
|
Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ
|
5
|
-
|
Бетис
|
Роман ЗОЗУЛЯ
|
4
|
-
|
Валенсия
|
Роман ЯРЕМЧУК
|
1
|
-
|
Вальядолид
|
Андрей ЛУНИН
|
2
|
-2
|
Гранада
|
Артем КРАВЕЦ
|
4
|
2
|
Жирона
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
5
|
4
|
|
Артем ДОВБИК
|
1
|
-
|
Леганес
|
Андрей ЛУНИН
|
1
|
-
|
Малага
|
Денис БОЙКО
|
1
|
-
|
Реал
|
Андрей ЛУНИН
|
4
|
-2
|
Севилья
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
11
|
3
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