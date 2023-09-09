На карте клубного представительства сборной Украины появилась новая «точка»

В поединке с Англией (1:1) Сергей Сидорчук впервые представлял в сборной Украины бельгийский чемпионат, а Артем Довбик и Роман Яремчук – испанский. При этом «Валенсия» стала 10-м клубом Ла Лиги, делегировавших своих игроков в украинскую сборную.

В общей сложности 9 наших «испанцев» провели за главную команду страны 39 матчей и забили 9 мячей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Испанские клубы, делегировавшие своих игроков в сборную Украины