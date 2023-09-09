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  4. ШЕЛАЕВ: «Украина не позволила Англии продемонстрировать свою мощь»
Чемпионат Европы
09 сентября 2023, 23:13 | Обновлено 10 сентября 2023, 04:50
906
0

ШЕЛАЕВ: «Украина не позволила Англии продемонстрировать свою мощь»

Бывший игрок сборной прокомментировал сегодняшний матч

09 сентября 2023, 23:13 | Обновлено 10 сентября 2023, 04:50
906
0
ШЕЛАЕВ: «Украина не позволила Англии продемонстрировать свою мощь»
ФК Металлист. Олег Шелаев

9 сентября в польском Вроцлаве национальная сборная Украины разошлась миром (1:1), в поединке отбора на Евро-2024 – с Англией.

– Бывший игрок национальной сборной Украины Олег Шелаев в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, справедливым ли был итоговый счет:

– Видимо, все большего ожидали от британцев. Но, уверен, они сыграли так, как позволили им украинцы. Вообще мне больше понравился первый тайм, когда наши ребята не только надежно защищались, но и умело атаковали.

– По вашему мнению, тренер сборной Украины Сергей Ребров чем-то удивил своего английского коллегу?

– Если откровенно, то в поединках такого уровня это практически нереально. Возможно, очень организованной защитой в дебюте, когда каждый знал свой манёвр. Думаю, что план на игру был такой: обеспечить надежный тыл, убедиться, чего сегодня стоят соперники и постепенно находить в их рядах слабину. В первом тайме он сработал, мы не пропустили быстрый гол, пошли в атаку и сами забили после многоходовой комбинации.

– И все же, чем можно объяснить, что сегодня британцам не хватало агрессивности?

– Не исключено, что они отталкивались от комфортного турнирного положения. Думали, что особо не напрягаясь выйдут вперед, а затем сыграют по счету, используя свой «конек» – пространство. Однако все пошло не по такому сценарию.

– По вашему мнению, если бы команды пошли на перерыв при счете - 1:0, то во втором тайме украинцам было бы проще склонить чашу весов на свою сторону?

– Размышлять на эту тему – неблагодарное дело. Однако хуже всего, что пропустили в конце первого тайма, как говорится, необязательный гол в раздевалку: грубо ошибся Миколенко, банально потерявший Уокера. Даже не верится, что на таком уровне могут быть такие промахи. Этот пропущенный мяч заставил Реброва внести коррективы и во втором тайме главное уже не пропустить.

– На ваш взгляд, чем была вызвана замена Матвиенко?

– Видимо, Ребров чувствовал, что англичане могут взять на вооружение верховые передачи, потому и выпустил Кривцова, лучше действующего на «втором этаже». Хотя не исключено, что Матвиенко помешала травма.

– Под занавес матча украинцам было нелегко, но ничейный счет – сохранили.

– Конечно, добытое очко в противостоянии с топ-сборной – это актив. Тем более, что английская сборная – неудобный соперник. Теперь важно, как следует восстановиться и 12 сентября в Италии доказать, что и второй матч против фаворита наши ребята могут проводить удачно.

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Стали известны оценки за матч Украина – Англия
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Источник Sport.ua
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