Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Сборная УКРАИНЫ
09 сентября 2023, 23:39 |
1337
1

МЭДИСОН: «Выражаем поддержку не только футболистам, но и народу Украины»

Английский полузащитник прокомментировал матч против Украины

09 сентября 2023, 23:39 |
1337
1
МЭДИСОН: «Выражаем поддержку не только футболистам, но и народу Украины»
Суспільне. Джеймс Мэддисон

Сегодня, 9 сентября, состоялся матч 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Англии. Игра завершилась со счетом 1:1.

После матча полузащитник сборной Англии Джеймс Мэддисон оценил ход игры, отметил публику во Вроцлаве и выразил поддержку украинскому народу.

– Об атмосфере на трибунах:

«Если быть честным, то сегодня была невероятная публика. Как они поддерживали домашнюю команду – очень громко, очень громкая атмосфера. Большое уважение украинским болельщикам они сделали этот матч сложнее. Я действительно шокирован. Очень классно сработали болельщики сборной Украины».

– Почему Англии было сложно создавать моменты:

«Если говорить о сегодняшней игре, то она отличалась от матча в марте. Тактика украинской команды была другой, они не давали нам создавать много пространства. У нас было очень много владения мячом, но очень трудно создавать какие-то моменты и ломать структуру их защиты».

«Мне прежде было трудно найти пространство, чтобы получить передачу, поэтому большое уважение их защитникам за то, что они сделали против нас. Но мы рады, что заработали очко в таблице».

– Об игре Украины в защите:

«Защитники Украины сыграли очень классно. Повторюсь: у нас было очень много владения мячом. Украинским защитникам приходилось много бегать и работать. Но они тактически поступили правильно. Я постоянно искал вокруг себя пространство, но его не было».

«Мы знаем, насколько умеет Зинченко создавать и быть опасным у ворот. Он сегодня отработал и в защите и в атаке забил. Но я могу только похвалить их работу в защите. Мы поделили очки с Украиной и удовлетворены этим».

– О войне в Украине:

«Главное для Украины: мы с вами, весь мир с вами. Выражаем поддержку не только людям футбола, но и народу Украины, всем украинцам. Прошло уже 12 месяцев – даже больше. Трудно смотреть на то, что происходит с Украиной. Хочу пожелать вашей стране только всего лучшего».

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Источник Суспильне Спорт
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Микола Захарченко
Респект та повага англійцям за гру та підтримку України 🇺🇦🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🤝
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