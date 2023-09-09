Украина наконец-то «размочила» Англию

Александр Зинченко прервал безголевую серию Украины во встречах с Англией, которая составила 346 минут. Последний раз украинцы пробивали защитные редуты англичан11 сентября 2012 года, когда Евгений Коноплянка на 39-й минуте открыл счет в матче отборочного турнира чемпионата мира на «Уэмбли» (1:1).

К слову, более продолжительные серии без забитых мячей наша команда имела только с Испанией, Италией и Францией.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безголевые серии сборной Украины с одним соперником