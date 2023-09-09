Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина наконец-то «размочила» Англию
Чемпионат Европы
09 сентября 2023, 22:44 | Обновлено 09 сентября 2023, 22:51
551
0

Украина наконец-то «размочила» Англию

Безголевая серия украинцев во встречах с англичанами завершилась на 346-й минуте

09 сентября 2023, 22:44 | Обновлено 09 сентября 2023, 22:51
551
0
Украина наконец-то «размочила» Англию
УАФ

Александр Зинченко прервал безголевую серию Украины во встречах с Англией, которая составила 346 минут. Последний раз украинцы пробивали защитные редуты англичан11 сентября 2012 года, когда Евгений Коноплянка на 39-й минуте открыл счет в матче отборочного турнира чемпионата мира на «Уэмбли» (1:1).

К слову, более продолжительные серии без забитых мячей наша команда имела только с Испанией, Италией и Францией.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безголевые серии сборной Украины с одним соперником

Серия

Соперник

Началась

Завершилась

Автор гола

Дата

Счет

Дата

Счет

439'

Испания

10.09.2003

1:2 (г)

13.10.2020

1:0 (д)

Виктор ЦЫГАНКОВ

411'

Италия

11.11.1995

1:3 (г)

12.09.2007

1:2 (д)

Андрей ШЕВЧЕНКО

373'

Франция

27.03.1999

0:0 (г)

21.11.2007

2:2 (д)

Андрей ВОРОНИН

346'

Англия

11.09.2023

1:1 (г)

09.09.2023

1:1 (д)

Александр ЗИНЧЕНКО

299'

Сев. Ирландия

02.04.1997

2:1 (д)

03.06.2021

1:0 (д)

Александр ЗУБКОВ

295'

Турция

17.11.2004

3:0 (г)

06.10.2016

2:2 (г)

Андрей ЯРМОЛЕНКО

265'

Израиль

27.04.1993

1:1 (д)

07.02.2007

1:1 (г)

Максим КАЛИНИЧЕНКО

226'

Македония

11.10.2003

0:0 (д)

12.10.2014

1:0 (д)

Сергей СИДОРЧУК

225'

Словакия

10.02.2009

3:2 (н)

10.11.2017

2:1 (д)

Андрей ЯРМОЛЕНКО

225'

Чехия

06.09.2011

0:4 (г)

06.09.2018

2:1 (г)

Евгений КОНОПЛЯНКА
По теме:
ШАЛАЕВ: «Украина не позволила Англии продемонстрировать свою мощь»
БУЩАН: «Я благодарен тренеру, что доверил мне место в воротах»
На карте клубного представительства сборной Украины появилась новая «точка»
цифры и факты Украина - Англия сборная Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО – о Динамо: «Эту команду давно нужно распродать»
Футбол | 09 сентября 2023, 15:45 13
Виктор ЛЕОНЕНКО – о Динамо: «Эту команду давно нужно распродать»
Виктор ЛЕОНЕНКО – о Динамо: «Эту команду давно нужно распродать»

Футбольный эксперт прокомментировал слухи о трансферах Шапаренко, Бущана и Попова

ВИДЕО. Суператака украинцев. Зинченко вывел Украину вперед в игре с Англией
Футбол | 09 сентября 2023, 19:31 2
ВИДЕО. Суператака украинцев. Зинченко вывел Украину вперед в игре с Англией
ВИДЕО. Суператака украинцев. Зинченко вывел Украину вперед в игре с Англией

Александр отличился на 26-й минуте

РЕБРОВ: «У Матвиенко травма. Не разделяю игроков, сегодня не было лучших»
Футбол | 09.09.2023, 22:15
РЕБРОВ: «У Матвиенко травма. Не разделяю игроков, сегодня не было лучших»
РЕБРОВ: «У Матвиенко травма. Не разделяю игроков, сегодня не было лучших»
Где смотреть онлайн матч отбора на Евро-2024 Украина – Англия
Футбол | 09.09.2023, 02:19
Где смотреть онлайн матч отбора на Евро-2024 Украина – Англия
Где смотреть онлайн матч отбора на Евро-2024 Украина – Англия
Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии
Футбол | 09.09.2023, 20:51
Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии
Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определилась вторая финалистка Открытого чемпионата США
Определилась вторая финалистка Открытого чемпионата США
08.09.2023, 08:13 11
Теннис
Гол Месси. Аргентина дожала Эквадор в отборе на ЧМ-2026
Гол Месси. Аргентина дожала Эквадор в отборе на ЧМ-2026
08.09.2023, 05:10 4
Футбол
Алькарас проиграл Медведеву в полуфинале US Open
Алькарас проиграл Медведеву в полуфинале US Open
09.09.2023, 05:59 12
Теннис
Пропащая сила. Гармаш мог бы стать легендой Динамо, но не судьба
Пропащая сила. Гармаш мог бы стать легендой Динамо, но не судьба
07.09.2023, 17:46 27
Футбол
Новая звезда Испании: 16-летний тинейджер Ямал готов переписать историю
Новая звезда Испании: 16-летний тинейджер Ямал готов переписать историю
08.09.2023, 10:26 5
Футбол
ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии
ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии
07.09.2023, 16:56 8
Футбол
Неудачный дебют. Украина U-21 потерпела поражение от Германии U-21
Неудачный дебют. Украина U-21 потерпела поражение от Германии U-21
08.09.2023, 21:08 24
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик теперь неактуален, его побил Дюбуа»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик теперь неактуален, его побил Дюбуа»
08.09.2023, 11:17 24
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем