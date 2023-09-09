Украина наконец-то «размочила» Англию
Безголевая серия украинцев во встречах с англичанами завершилась на 346-й минуте
Александр Зинченко прервал безголевую серию Украины во встречах с Англией, которая составила 346 минут. Последний раз украинцы пробивали защитные редуты англичан11 сентября 2012 года, когда Евгений Коноплянка на 39-й минуте открыл счет в матче отборочного турнира чемпионата мира на «Уэмбли» (1:1).
К слову, более продолжительные серии без забитых мячей наша команда имела только с Испанией, Италией и Францией.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные безголевые серии сборной Украины с одним соперником
|
Серия
|
Соперник
|
Началась
|
|
Завершилась
|
|
Автор гола
|
|
|
Дата
|
Счет
|
Дата
|
Счет
|
|
439'
|
Испания
|
10.09.2003
|
1:2 (г)
|
13.10.2020
|
1:0 (д)
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
411'
|
Италия
|
11.11.1995
|
1:3 (г)
|
12.09.2007
|
1:2 (д)
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
373'
|
Франция
|
27.03.1999
|
0:0 (г)
|
21.11.2007
|
2:2 (д)
|
Андрей ВОРОНИН
|
346'
|
Англия
|
11.09.2023
|
1:1 (г)
|
09.09.2023
|
1:1 (д)
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
299'
|
Сев. Ирландия
|
02.04.1997
|
2:1 (д)
|
03.06.2021
|
1:0 (д)
|
Александр ЗУБКОВ
|
295'
|
Турция
|
17.11.2004
|
3:0 (г)
|
06.10.2016
|
2:2 (г)
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
265'
|
Израиль
|
27.04.1993
|
1:1 (д)
|
07.02.2007
|
1:1 (г)
|
Максим КАЛИНИЧЕНКО
|
226'
|
Македония
|
11.10.2003
|
0:0 (д)
|
12.10.2014
|
1:0 (д)
|
Сергей СИДОРЧУК
|
225'
|
Словакия
|
10.02.2009
|
3:2 (н)
|
10.11.2017
|
2:1 (д)
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
225'
|
Чехия
|
06.09.2011
|
0:4 (г)
|
06.09.2018
|
2:1 (г)
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
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