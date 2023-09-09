Чемпионат Европы09 сентября 2023, 19:31 | Обновлено 09 сентября 2023, 20:14
5755
0
ВИДЕО. Суператака украинцев. Зинченко вывел Украину вперед в игре с Англией
Александр отличился на 26-й минуте
09 сентября 2023, 19:31 | Обновлено 09 сентября 2023, 20:14
5755
0
9 сентября проходит матч 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Англии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит во Вроцлаве на стадионе «Тарчински Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
На 26-й минуте матча после идеальной атаки украинцев отличился Александр Зинченко. Александр поразил ворота англичан после прострела Ефима Конопли.
ВИДЕО. Суператака украинцев. Зинченко вывел Украину вперед в игре с Англией
1:0. Zinchenko 💙💛 pic.twitter.com/1mlWjOFa6u— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) September 9, 2023
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 сентября 2023, 18:13 0
Лидер группы добыл выездные три очка
Футбол | 09 сентября 2023, 09:45 16
В заявку не попали Александр Тымчик, Александр Зубков и Александр Пихаленок
Футбол | 09.09.2023, 15:45
Футбол | 09.09.2023, 02:19
Другие виды | 08.09.2023, 22:51
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.09.2023, 22:09 23
07.09.2023, 20:11 1
09.09.2023, 05:59 12
07.09.2023, 21:11 1
08.09.2023, 16:04 9
08.09.2023, 21:08 24
08.09.2023, 11:17 24
08.09.2023, 12:29 25