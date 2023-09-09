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Чемпионат Европы
09 сентября 2023, 19:31 | Обновлено 09 сентября 2023, 20:14
5755
0

ВИДЕО. Суператака украинцев. Зинченко вывел Украину вперед в игре с Англией

Александр отличился на 26-й минуте

09 сентября 2023, 19:31 | Обновлено 09 сентября 2023, 20:14
5755
0
ВИДЕО. Суператака украинцев. Зинченко вывел Украину вперед в игре с Англией
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

9 сентября проходит матч 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Англии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит во Вроцлаве на стадионе «Тарчински Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

На 26-й минуте матча после идеальной атаки украинцев отличился Александр Зинченко. Александр поразил ворота англичан после прострела Ефима Конопли.

❗️ ВИДЕО ГОЛА

ВИДЕО. Суператака украинцев. Зинченко вывел Украину вперед в игре с Англией

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Источник Sport.ua
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