Ворскла (Ж) – Осиек (Ж) – 3:0. Важная победа украинок в ЛЧ. Видео голов

9 сентября состоялся матч за 1-е место 1-го квалификационного раунда женской Лиги чемпионов между клубами «Ворскла» (Украина) и «Осиек» (Хорватия). Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу украинской команды.

Дублем за «Ворсклу» отличилась Андрухив, еще 1 гол на свой счет записала Котяш.

Благодаря этой победе украинская команда пробилась во 2-й раунд отбора ЛЧ.

Квалификация женской Лиги чемпионов. 9 сентября. 1-й раунд отбора

Ворскла – Осиек – 3:0

Голы: Андрухив, 13, 45+3, Котяш, 27