Ворскла (Ж) – Осиек (Ж) – 3:0. Важная победа украинок в ЛЧ. Видео голов
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9 сентября состоялся матч за 1-е место 1-го квалификационного раунда женской Лиги чемпионов между клубами «Ворскла» (Украина) и «Осиек» (Хорватия). Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу украинской команды.
Дублем за «Ворсклу» отличилась Андрухив, еще 1 гол на свой счет записала Котяш.
Благодаря этой победе украинская команда пробилась во 2-й раунд отбора ЛЧ.
Квалификация женской Лиги чемпионов. 9 сентября. 1-й раунд отбора
Ворскла – Осиек – 3:0
Голы: Андрухив, 13, 45+3, Котяш, 27
Видеообзор матча:
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