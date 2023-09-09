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Лига чемпионов
09 сентября 2023, 23:20 | Обновлено 09 сентября 2023, 23:37
449
2

Ворскла (Ж) – Осиек (Ж) – 3:0. Важная победа украинок в ЛЧ. Видео голов

Смотрите видеообзор матча женской Лиги чемпионов

09 сентября 2023, 23:20 | Обновлено 09 сентября 2023, 23:37
449
2
Ворскла (Ж) – Осиек (Ж) – 3:0. Важная победа украинок в ЛЧ. Видео голов
ФК Ворскла

9 сентября состоялся матч за 1-е место 1-го квалификационного раунда женской Лиги чемпионов между клубами «Ворскла» (Украина) и «Осиек» (Хорватия). Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу украинской команды.

Дублем за «Ворсклу» отличилась Андрухив, еще 1 гол на свой счет записала Котяш.

Благодаря этой победе украинская команда пробилась во 2-й раунд отбора ЛЧ.

Квалификация женской Лиги чемпионов. 9 сентября. 1-й раунд отбора

Ворскла – Осиек – 3:0

Голы: Андрухив, 13, 45+3, Котяш, 27

Видеообзор матча:

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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igor shmuylo
Вот берите пример с деушек , а то мужики ворсклы ето недорузимение . 
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LisovijNickolai Фамилия
Показали мужикам как проходит дальше
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