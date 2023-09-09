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Чемпионат Европы
09 сентября 2023, 22:34 | Обновлено 09 сентября 2023, 22:41
184
0

Сборная Украины забила 250-й мяч в официальных турнирах

Автором юбилейного гола стал Александр Зинченко

09 сентября 2023, 22:34 | Обновлено 09 сентября 2023, 22:41
184
0
Сборная Украины забила 250-й мяч в официальных турнирах
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Мяч, забитый Александром Зинченко в матче с Англией, стал 250-м для сборной Украины в официальных турнирах. 127 раз наша команда поражала ворота соперников в чемпионатах мира, 103 – в чемпионатах Европы и 20 – в Лиге наций. 125 голов украинцы забили дома, 116 в гостях и 9 – на нейтральных полях.

Список бомбардиров сборной в официальных играх возглавляют Андрей Шевченко – 40 мячей, Андрей Ярмоленко – 27, Роман Яремчук – 11 и Евгений Коноплянка – 10. К слову, Зинченко стал автором и еще одного юбилейного гола нашей национальной дружины - 60-го домашнего в чемпионатах Европы.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы сборной Украины в официальных турнирах

Гол

Дата

Ранг

Автор гола

Соперник

Минута

Счет

1-й

13.11.1994

ЧЕ

Сергей КОНОВАЛОВ

Эстония

30' (1:0)

3:0 (д)

50-й

05.09.2001

ЧМ

Андрей ВОРОБЕЙ

Армения

90' (3:0)

3:0 (д)

100-й

17.10.2007

ЧЕ

Олег ГУСЕВ

Фареры

43' (2:0)

5:0 (д)

150-й

15.10.2013

ЧМ

Марко ДЕВИЧ

Сан-Марино

15' (2:0)

8:0 (г)

200-й

07.06.2019

ЧЕ

Евгений КОНОПЛЯНКА

Сербия

75' (5:0)

5:0 (д)

250-й

09.09.2023

ЧЕ

Александр ЗИНЧЕНКО

Англия

26' (1:0)

1:1 (д)

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Источник Sport.ua
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