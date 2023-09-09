Сборная Украины забила 250-й мяч в официальных турнирах
Автором юбилейного гола стал Александр Зинченко
Мяч, забитый Александром Зинченко в матче с Англией, стал 250-м для сборной Украины в официальных турнирах. 127 раз наша команда поражала ворота соперников в чемпионатах мира, 103 – в чемпионатах Европы и 20 – в Лиге наций. 125 голов украинцы забили дома, 116 в гостях и 9 – на нейтральных полях.
Список бомбардиров сборной в официальных играх возглавляют Андрей Шевченко – 40 мячей, Андрей Ярмоленко – 27, Роман Яремчук – 11 и Евгений Коноплянка – 10. К слову, Зинченко стал автором и еще одного юбилейного гола нашей национальной дружины - 60-го домашнего в чемпионатах Европы.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы сборной Украины в официальных турнирах
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Автор гола
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
13.11.1994
|
ЧЕ
|
Сергей КОНОВАЛОВ
|
Эстония
|
30' (1:0)
|
3:0 (д)
|
50-й
|
05.09.2001
|
ЧМ
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Армения
|
90' (3:0)
|
3:0 (д)
|
100-й
|
17.10.2007
|
ЧЕ
|
Олег ГУСЕВ
|
Фареры
|
43' (2:0)
|
5:0 (д)
|
150-й
|
15.10.2013
|
ЧМ
|
Марко ДЕВИЧ
|
Сан-Марино
|
15' (2:0)
|
8:0 (г)
|
200-й
|
07.06.2019
|
ЧЕ
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
Сербия
|
75' (5:0)
|
5:0 (д)
|
250-й
|
09.09.2023
|
ЧЕ
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
Англия
|
26' (1:0)
|
1:1 (д)
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