Сборная Украины забила 250-й мяч в официальных турнирах

Мяч, забитый Александром Зинченко в матче с Англией, стал 250-м для сборной Украины в официальных турнирах. 127 раз наша команда поражала ворота соперников в чемпионатах мира, 103 – в чемпионатах Европы и 20 – в Лиге наций. 125 голов украинцы забили дома, 116 в гостях и 9 – на нейтральных полях.

Список бомбардиров сборной в официальных играх возглавляют Андрей Шевченко – 40 мячей, Андрей Ярмоленко – 27, Роман Яремчук – 11 и Евгений Коноплянка – 10. К слову, Зинченко стал автором и еще одного юбилейного гола нашей национальной дружины - 60-го домашнего в чемпионатах Европы.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы сборной Украины в официальных турнирах