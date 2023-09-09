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  4. БУЩАН: «Я благодарен тренеру, что доверил мне место в воротах»
Чемпионат Украины
09 сентября 2023, 22:56 |
649
0

БУЩАН: «Я благодарен тренеру, что доверил мне место в воротах»

Вратарь сборной Украины прокомментировал поединок с англичанами

09 сентября 2023, 22:56 |
649
0
БУЩАН: «Я благодарен тренеру, что доверил мне место в воротах»
Суспільне. Георгий Бущан

Сегодня, 9 сентября, состоялся матч 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Англии. Игра завершилась со счетом 1:1.

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан, появившийся сегодня в стартовом составе сборной, прокомментировал матч с Англией.

– О возвращении в ворота сборной Украины:

«За сборную всегда играть особенно. Поэтому я благодарен тренеру, что доверил мне место в воротах. У меня была травма, я упорно работал, чтобы набрать форму. Провел хорошие летние сборы, провел шесть матчей, плюс в Стамбуле при заполненных трибунах. Было приятно видеть столько украинцев, их поддержку, гнали вперед и ничего не позволили Англии сделать у наших ворот».

– О голе Англии в первом тайме:

«В центре поля они контролировали мяч, пошла передача за спину. Защитник не успел, к сожалению, и футболист Англии выходил один на один. Пытался реагировать, но не повезло».

– Как потащил мяч после удара Сака:

«Я тоже готовлюсь к матчу, смотрю, как действуют нападающие. Большинство мячей, которые Сака забивал – это было в дальний угол. Был к этому готов, но и повезло, что отразил в перекладину».

– Об игре сборной Англии:

«Это футбол, они контролировали мяч. Пытались, чтобы наша оборона держала их перед собой. В Англии игроки высочайшего класса, поэтому очень сильно предсказывать не приходится. Они индивидуально сильны, просто повезло в том моменте с ударом Сака, что я потащил мяч».

– О подготовке к игре с итальянцами:

«Очень мало времени до матча — два дня. Думаю, мы подготовимся к этой игре. Постараемся играть с такой самоотдачей, как и сегодня».

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Источник Суспильне Спорт
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