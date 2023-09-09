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US Open
09 сентября 2023, 22:26 | Обновлено 09 сентября 2023, 22:27
449
0

Харри ХЕЛИОВААРА: «Данилина – причина, почему мы здесь»

Чемпион US Open 2023 в миксте поблагодарил свою партнершу

09 сентября 2023, 22:26 | Обновлено 09 сентября 2023, 22:27
449
0
Харри ХЕЛИОВААРА: «Данилина – причина, почему мы здесь»
USTA. Харри Хелиоваара та Анна Данилина

Чемпион US Open 2023 Харри Хелиоваара поблагодарил свою партнершу Анну Данилину после выигрыша исторического для них титула.

«Должен поблагодарить свою партнершу. Анна – причина, почему мы здесь. Две недели назад я тебя не знал, а сейчас знаю очень хорошо. Спасибо большое, Анна!», – сказал Хелиоваара.

Отметим, что Данилина и Хелиоваара стали парой в последний момент в комнате рефери перед началом турнира в миксте.

Напомним, что в финале казахстанско-финская пара обыграла в двух сетах лидеров посева, местных теннисистов Джессику Пегулу и Остина Крайчека.

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US Open 2023 Харри Хелиоваара Анна Данилина
Источник US Open
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