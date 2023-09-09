Харри ХЕЛИОВААРА: «Данилина – причина, почему мы здесь»

Чемпион US Open 2023 Харри Хелиоваара поблагодарил свою партнершу Анну Данилину после выигрыша исторического для них титула.

«Должен поблагодарить свою партнершу. Анна – причина, почему мы здесь. Две недели назад я тебя не знал, а сейчас знаю очень хорошо. Спасибо большое, Анна!», – сказал Хелиоваара.

Отметим, что Данилина и Хелиоваара стали парой в последний момент в комнате рефери перед началом турнира в миксте.

Напомним, что в финале казахстанско-финская пара обыграла в двух сетах лидеров посева, местных теннисистов Джессику Пегулу и Остина Крайчека.